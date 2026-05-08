007 First Light : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant son lancement

Retrouvez toutes les informations importantes à connaître absolument à propos de 007 First Light, le jeu d'action avec James Bond développé par IO Interactive.

Afin de vous aider à vous préparer au mieux possible pour la sortie du nouveau jeu mettant en scène James Bond, voici un récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir au sujet de 007 First Light, notamment en ce qui concerne sa date de sortie, son gameplay, son prix ou encore les plateformes de jeu concernées.

Date de sortie de 007 First Light

C'est à la fin du mois de mai 2026 que les joueurs et les joueuses pourront incarner le très célèbre James Bond puisque 007 First Light sort le 27 mai de cette année. Comme vous le savez probablement déjà, le titre d'IO Interactive devait initialement débarquer en mars. Toutefois, les développeurs ont annoncé, en décembre 2025, un report de plusieurs semaines.

Sur quelle(s) plateforme(s) sort 007 First Light ?

À la date indiquée précédemment, 007 First Light se rendra disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. D'après les derniers détails connus, la version Nintendo Switch 2 de 007 First Light arrivera un peu plus tard, soit « cet été ». De ce fait, les joueurs et les joueuses étant sur la dernière console hybride de Nintendo vont devoir patienter un peu plus longtemps.

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Quel est le prix de 007 First Light ?

L'édition Standard de 007 First Light est vendue à 69,99 € sur les différents stores (PS Store, Xbox Store, Steam). Celles et ceux qui précommandent le titre avant sa sortie obtiendront divers bonus (éléments cosmétiques, accès anticipé de 24 heures).

007 First Light est-il un jeu multijoueur ?

La réponse à cette question est négative : 007 First Light ne dispose pas de dimension multijoueur. Il s'agit, de ce fait, d'une expérience 100 % solo.

















Qu'est-ce que 007 First Light ?

Développé ainsi qu'édité par IO Interactive (connu pour les opus de la licence Hitman), 007 First Light est considéré comme un jeu d'action-aventure et d'espionnage. Comme vous l'aurez compris, le titre met en scène James Bond, et plus précisément une version jeune du fameux agent secret britannique.

Quelle est l'histoire de 007 First Light ?

Comme dit précédemment, 007 First Light invite les joueurs et les joueuses à découvrir les origines de James Bond. Pour être plus précis, le titre, qui propose donc une « histoire inédite », dispose de ce postulat narratif de base : « Suite à un acte de bravoure, James Bond, jeune membre de la Navy, est enrôlé dans le programme Double 0 ». Soulignons, par ailleurs, que l'acteur Patrick Gibson (Dexter : Les Origines, Shadow and Bone : La Saga Grisha) est la voix de James Bond dans 007 First Light.

Quel est le gameplay de 007 First Light ?

Avec une durée de vie estimée à 20 heures (campagne seulement), 007 First Light proposera diverses missions. Durant celles-ci, les joueurs et les joueuses seront tout à fait libres d'aborder les situations de différentes façons. Ainsi, il sera possible d'opter pour une approche basée sur la discrétion et l'infiltration, ou bien choisir de se battre.

Optez pour la discrétion ou la bagarre. Combat à mains nues ou armes à feu, gadgets ou infiltration, bluff sous le nez de l'ennemi, le choix vous appartient.

Durant certaines quêtes, la communauté pourra également piloter « des véhicules iconiques ». Soulignons, par ailleurs, que 007 First Light dispose d'une certaine rejouabilité : selon les dernières informations connues, il sera possible de rejouer les missions « avec des modificateurs additionnels ».

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Rendez-vous donc le 27 mai 2025 pour découvrir 007 First Light. Date à laquelle le titre d'IO Interactive se rendra disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.