007 First Light contraint de décaler son lancement sur Nintendo Switch 2

Initialement prévue pour l'été 2026, la version Nintendo Switch 2 de 007 First Light tardait à rejoindre le catalogue. Mais le 15 septembre 2026, IO Interactive a partagé une mauvaise nouvelle sur X.

Disponible depuis le 27 mai 2026, 007 First Light manquait encore à l'appel sur Nintendo Switch 2. Pourtant, le plus célèbre des agents secrets avait annoncé son arrivée sur la console de Nintendo d'ici la fin de l'été au plus tard. Mais à 5 jours de l'automne, l'inquiétude grandissait chez les joueurs et joueuses intéressés, alors même qu'une fuite aurait révélé sa vraie date de sortie.

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Depuis plusieurs jours, la rumeur d'un report circulait sans avoir été officialisée par IO Interactive. Les craintes de la communauté se sont confirmées sur le compte officiel X du studio le 15 septembre 2026.

Opération repoussée pour 007 First Light

Dans un long message, IO Interactive explique que les équipes ont besoin de quelques mois supplémentaires pour optimiser le titre et offrir la meilleure expérience de jeu possible. Mais l'attente sera longue car IO Interactive confirme que le titre est finalement repoussé à mars 2027.

Afin de garantir la qualité d'expérience que les joueurs sont en droit d'attendre, nous avons décidé de reporter la sortie à mars 2027 ; la date précise sera communiquée ultérieurement. Ce délai supplémentaire sera consacré à peaufiner les performances du jeu sur Nintendo Switch 2.

Malgré ce report, les équipes ont révélé que la démo présentée lors de la gamescom 2026 sera également présente dans les allées du Tokyo Game Show dans quelques jours.

Rassurer les joueurs tout en rappelant la présence du titre au Tokyo Game Show

IO Interactive a tenu à rassurer la communauté en annonçant partager des informations sur l'évolution du projet le moment venu. Malgré tout, les joueurs et joueuses concernés risquent d'être déçus. En attendant, il est toujours possible de découvrir le titre sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.