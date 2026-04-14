007 First Light victime d'un leak révélant plusieurs scènes majeures



le 14 avril 2026 à 15h50 Publié par Justine Manchuelle le 14 avril 2026 à 15h50

Alors qu'il est censé arriver dans un mois à peine sur nos consoles, 007 First Light est confronté à une importante fuite dévoilant plus d'une heure de séquences de jeu. Certains pensent même avoir découvert la fin du jeu de cette manière.