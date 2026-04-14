007 First Light victime d'un leak révélant plusieurs scènes majeures

Alors qu'il est censé arriver dans un mois à peine sur nos consoles, 007 First Light est confronté à une importante fuite dévoilant plus d'une heure de séquences de jeu. Certains pensent même avoir découvert la fin du jeu de cette manière.
L'une des premières missions du jeune James Bond est l'un des titres les plus attendus du printemps 2026. Même s'il semble beaucoup s'inspirer de la saga Hitman
(imaginée par les mêmes développeurs), 007 First Light
va proposer une histoire inédite pensée pour séduire les admirateurs d'espionnage, d'action et du MI6. Mais la fête risque d'être gâchée par un leak massif mis en lumière par VGC
.
Une fuite accidentelle provoquée par l'équivalent indonésien du PEGI
Cette mésaventure qui pourrait nuire au lancement du titre débute avec un acteur inattendu : l'IRGS, le système de classification indonésien des jeux vidéo
. En temps normal, ces organismes comme le PEGI européen ou l'ESRB américain ont simplement vocation à informer les joueurs en signalant les contenus sensibles et l'âge minimal recommandé pour profiter d'un titre.
Mais pour mener à bien l'évaluation d'un titre, les studios envoient à ces organismes des données strictement confidentielles liées au gameplay ou à l'histoire de ces jeux. Or, l'IRGS a laissé s'échapper une partie de ces données, révélant ainsi des informations capitales sur plusieurs sorties à venir,
dont 007 First Light.
Après cette fuite massive, plusieurs sites ont ainsi partagé des images tirées du jeu, dont certaines dévoilent des points centraux de son intrigue. Pire encore : des vidéos semblent déjà montrer la fin du jeu
, ce qui est catastrophique à quelques semaines de son lancement.
Le succès de 007 First Light compromis par cette maladresse
Les joueurs intéressés par le titre qui voient ces images pourraient ne plus vouloir acheter le titre et cela risque d'avoir de graves répercussions sur les revenus de IO Interactive
. Mais cette faille de sécurité n'impacterait pas uniquement certaines sorties majeures comme 007 First Light et le remake d'Assassin's Creed Black Flag. Des e-mails de développeurs ont également fuité lors de cette opération.
Si vous souhaitez profiter pleinement de l'histoire de 007 First Light, nous vous recommandons fortement d'éviter toutes les publications sur les réseaux sociaux et les vidéos en lien avec le sujet. Rappelons que, malgré cette catastrophe, la sortie de 007 First Light est toujours prévue pour le 27 mai 2026
. Le titre sera disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
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