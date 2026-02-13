007 First Light en dit plus sur son histoire dans une nouvelle bande-annonce

IO Interactive et Amazon MGM Studios viennent de frapper un grand coup avec une bande-annonce narrative pour 007 First Light, et nous plonge dans la genèse d'un James Bond encore inexpérimenté.
À l'occasion d'une présentation très attendue, IO Interactive a levé le voile sur les ambitions narratives
de son prochain blockbuster, 007 First Light
. Si la date de sortie est connue depuis quelques semaines, après un report de deux mois, c'est surtout les nouvelles images qui retiennent l'attention.
Une réécriture audacieuse du mythe 007
Loin des incarnations matures et infaillibles auxquelles le cinéma nous a habitués ces dernières années, IO Interactive fait le pari de la jeunesse
. Le scénario nous propulse dans les bottes d'un James Bond de 26 ans, tout juste recruté par le MI6. Interprété par Patrick Gibson, cet agent en devenir brille par son talent brut mais inquiète par sa témérité. Le studio danois, déjà acclamé pour son travail d'orfèvre sur la trilogie World of Assassination
, semble vouloir explorer la friction entre l'instinct du héros et la rigidité protocolaire des services secrets britanniques.
Cette tension narrative est incarnée par deux figures tutélaires opposées. D'un côté, M, jouée par Priyanga Burford
, qui perçoit le potentiel unique de Bond pour gérer les situations désespérées. De l'autre, John Greenway, un ancien agent 00 campé par Lennie James
, qui prône une discipline de fer. Hakan Abrak, PDG d'IO Interactive, explique cette vision singulière :
Avec 007 First Light, nous avons réimaginé les origines de James Bond, en explorant les moments fondateurs qui ont fait de lui l'agent que les joueurs connaissent, sans être encore la légende qu'il deviendra. Il s'agit d'une version de Bond encore inexpérimentée, cherchant sa place dans le monde de l'espionnage.
Une traque mondiale et un casting cinq étoiles
Le cœur du jeu reposera sur une chasse à l'homme haletante. Le duo improbable formé par Bond et son instructeur Greenway devra mettre ses différends de côté pour neutraliser 009, un ancien agent britannique passé à l'ennemi. Cette prémisse scénaristique justifie un tour du monde varié
, des sommets enneigés de l'Islande aux montagnes des Carpates, en passant par le marché noir d'Aleph. C'est là toute la promesse du savoir-faire d'IO Interactive : offrir des bacs à sable exotiques où l'infiltration et l'action se mêlent organiquement.
Rappelons que 007 First Light arrivera sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 le 27 mai 2026.
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