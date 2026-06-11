007 First Light : MàJ 1.0.4 du 11 juin, le détail

IO Interactive vient de déployer une petite mise à jour pour 007 First Light, ce 11 juin. Celle-ci corrige essentiellement des problèmes qui pouvaient freiner la progression des joueurs.

Disponible depuis deux semaines, 007 First Light se dote d'une nouvelle mise à jour, laquelle permet de résoudre un grand nombre de problèmes remontés par les joueurs depuis son lancement. Vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 1.0.4 de 007 First Light ci-dessous, disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.

Patch 1.0.4 de 007 First Light CORRECTIONS Résolution du problème où les mises à jour du jeu pour PC Microsoft étaient d'une taille considérablement plus grande par rapport aux autres plateformes.

Une série d'optimisations de la mémoire a été introduite pour améliorer les performances globales du jeu et réduire considérablement le risque de plantages dus à un manque de mémoire.

Correction d'un plantage qui pouvait survenir lors du lancement du jeu en raison de problèmes de chargement des données de profil.

Correction d'un plantage qui pouvait survenir lors du chargement ou du démarrage du jeu avec des données de sauvegarde corrompues, ce qui pouvait également entraîner des plantages répétés du jeu au démarrage et empêcher l'accès au jeu.

Correction d'un plantage qui pouvait survenir pendant la cinématique d'introduction de Against the Odds.

Correction d'un plantage qui pouvait survenir pendant All the Time in the World, lors de la reprise du point de contrôle Flying Dark après avoir mis le jeu en pause et l'avoir laissé fonctionner en arrière-plan.

Correction d'un rare plantage par manque de mémoire qui pouvait survenir pendant la cinématique de transition entre les missions après de longues sessions de jeu.

Correction d'un plantage qui pouvait survenir lors de l'achat de plusieurs améliorations de gadgets dans la Simulation Tactique. GAMEPLAY Correction d'un problème sur PlayStation 5 où le jeu pouvait rester bloqué sur un écran de Connexion après avoir accepté le CLUF lors du premier démarrage, obligeant les joueurs à répéter le processus.

Correction d'un problème pendant la mission The Past Never Dies, où le fait de se faire tirer dessus pouvait bloquer Bond en position de locomotion.

Correction d'un problème dans Against the Odds où le fait d'attirer un garde loin de son emplacement par défaut pouvait empêcher le joueur d'interagir avec les otages et de progresser davantage.

Correction d'un problème où les joueurs pouvaient porter plus d'une arme principale, ce qui pouvait entraîner une corruption de la sauvegarde et un chargement infini lors du rechargement des points de contrôle.

Correction d'un problème dans The Past Never Dies où l'interaction avec les photos en même temps que Greenway pouvait rendre l'objet inaccessible, empêchant toute progression ultérieure.

Correction d'un problème où les joueurs pouvaient accéder prématurément à la cage d'ascenseur lors de l'une des visites au QLab du MI6.

Correction d'un problème où Q pouvait se retrouver coincé dans le décor après avoir passé une cinématique au MI6, empêchant toute progression ultérieure.

Correction d'un problème où les joueurs pouvaient tomber en dehors des limites de la carte pendant la séquence Escape the Penthouse de la mission Knightfall.

Correction d'un problème dans Time to Die où les joueurs pouvaient se retrouver coincés sur un bateau amarré au début de la mission.

Correction d'un problème où les joueurs pouvaient se retrouver coincés pendant la séquence de la carrière dans Time to Die.

Correction d'un problème survenant pendant A New Home où la Q-Watch ne générait pas correctement les fournitures dans le cadre de la séquence d'Entraînement Avancé à Malte.

Correction d'un problème où les gadgets s'activaient avec un retard après avoir interagi avec certains appareils pendant The Heart of the Matter, le délai pouvant persister d'une mission à l'autre.

Correction d'un problème dans la mission For England où le défi pouvait se valider de manière incorrecte lors de l'utilisation d'armes à feu.

Correction d'un problème où le défi ne se débloquait pas après avoir溫rempli l'objectif requis dans la Simulation Tactique. Cinématiques et Animations Correction d'un problème dans Against the Odds où l'animation de Bond pouvait brièvement se décaler de sa position pendant une cinématique.

Correction d'un problème dans The Past Never Dies où Greenway pouvait apparaître avec une mauvaise position des bras pendant les scènes de dialogue.

Correction d'un problème où les vêtements et les parties du corps des PNJ pouvaient disparaître ou traverser le décor à l'approche de zones encombrées.

Correction d'un problème où le modèle de personnage de Bond pouvait afficher des artefacts visuels pendant les cinématiques d'entraînement dans le cadre de The Needle's Eye.

Boucle infinie de l'icône de sauvegarde sur Epic Games Store

Correction d'un problème où l'icône de sauvegarde pouvait rester à l'écran indéfiniment pendant le gameplay jusqu'à ce que le jeu soit redémarré.

Correction d'un problème où l'icône de sauvegarde pouvait rester à l'écran indéfiniment pendant le gameplay jusqu'à ce que le jeu soit redémarré. Correction d'un problème où les scores des amis n'apparaissaient pas dans les classements de la Simulation Tactique sur PS5 Pro.

Correction d'un problème où le classement du joueur sur le tableau de bord mondial pouvait s'afficher de manière incorrecte.

Correction d'un problème où les nouvelles configurations de commandes n'étaient pas prises en compte dans l'affichage tête haute avant le rechargement d'un point de contrôle. Succès Correction d'un problème où le succès ne se débloquait pas après avoir collecté tous les objets de collection.

Correction d'un problème où le succès ne se débloquait pas après avoir collecté tous les objets patrimoniaux.

Correction d'un problème où le succès ne se débloquait pas après avoir collecté toutes les cartes à jouer.

Correction d'un problème où le succès ne se débloquait pas après avoir collecté tous les souvenirs.

Correction d'un problème où le succès ne se débloquait pas après avoir collecté tous les éléments de renseignement.

Correction d'un problème où le succès ne se débloquait pas après avoir collecté toutes les cartes postales. Performances et Stabilité Correction d'un problème où certains PC pouvaient utiliser par défaut une carte graphique de faible puissance, ce qui entraînait de mauvaises performances.

Correction d'un problème où le jeu pouvait se lancer avec des paramètres de mise à l'échelle incorrectes, impactant les performances visuelles.

Amélioration de la gestion de la mémoire pour les systèmes de physique des personnages afin d'éviter une utilisation excessive de la mémoire au fil du temps.

Optimisation de l'utilisation de la mémoire sur PlayStation 5 pour améliorer les performances globales. Contenu et Localisation Correction d'un problème où certains termes de gameplay étaient mal traduits, améliorant la clarté lors des interactions, et correction d'un problème où le nom d'un interlocuteur dans une cinématique était mal traduit.

Correction de multiples problèmes de traduction affectant la précision contextuelle.

Correction d'une faute de frappe dans les dialogues en anglais pendant la mission A Night Out. Autre Correction d'un problème où certaines récompenses de compte IOI n'apparaissaient pas en jeu après l'activation du code.

Rappelons, en guise de conclusion, que 007 First Light est disponible sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :