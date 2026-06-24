007 First Light : Le portage Nintendo Switch 2 progresse bien

IO Interactive a prononcé, il y a peu de temps, quelques mots à propos du portage Nintendo Switch 2 de 007 First Light.

Alors que de nombreux joueurs et joueuses ont déjà pu parcourir les aventures de James Bond narrées dans 007 First Light, celles et ceux évoluant sur Nintendo Switch 2 attendent patiemment leur tour. IO Interactive a partagé une nouvelle rassurante : le développement de la version Switch 2 de 007 First Light avance bien.

La version Switch 2 de 007 First Light « avance à grand pas »

En effet, c'est auprès des journalistes de Pocket Tactics qu'IO Interactive, et plus précisément le responsable senior des licences, Theuns Smit, s'est exprimé au sujet du portage Nintendo Switch 2 de 007 First Light. Comme indiqué lors de l'échange, le développement de cette version pour la dernière-née de Nintendo « avance à grand pas » :

Ça avance à grand pas, ça se passe très bien, on constate de réels progrès en matière d'optimisation, car c'est essentiellement ce qui compte pour nous. Nous voulons nous assurer de consacrer suffisamment de temps à l'optimisation et aux performances, afin que le jeu atteigne non seulement le niveau de qualité que nous souhaitons, mais aussi celui que nos joueurs méritent selon nous.

Des propos très rassurants, qui raviront très certainement toutes celles et ceux qui attendent de découvrir 007 First Light sur leur Switch 2.

Still waiting for James Bond to arrive on Nintendo Switch 2?



IO Interactive says 007 First Light's Switch 2 port is “charging ahead” with “really good progress” on optimization as the studio eyes a potential late summer release 🤵‍♂️



https://t.co/hbDU9caVFt #007FirstLight — Pocket Tactics (@PocketTactics) June 23, 2026

Toujours pas de date de sortie pour la portage Switch 2 de 007 First Light

Malheureusement, IO Interactive n'a pas communiqué de date de sortie pour le portage Nintendo Switch 2 de 007 First Light. Ainsi, comme annoncé précédemment, cette version devrait débarquer à la fin de cette année 2026. Theuns Smit a déclaré à ce sujet :

On a hâte d'être à la fin de l'été, de se lancer là-dedans, et, vous savez, quand le moment sera venu et qu'on sera prêts à en dire davantage, on le fera, mais d'après ce que je peux vous dire, du moins pour l'instant, tout est en bonne voie, ça avance, et ça se passe bien.

Rappelons, en guise de conclusion, que 007 First Light est déjà disponible sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.