007 First Light : Le portage Nintendo Switch 2 progresse bien

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 juin 2026 à 09h45
IO Interactive a prononcé, il y a peu de temps, quelques mots à propos du portage Nintendo Switch 2 de 007 First Light.
007 First Light : Le portage Nintendo Switch 2 progresse bien

Alors que de nombreux joueurs et joueuses ont déjà pu parcourir les aventures de James Bond narrées dans 007 First Light, celles et ceux évoluant sur Nintendo Switch 2 attendent patiemment leur tour. IO Interactive a partagé une nouvelle rassurante : le développement de la version Switch 2 de 007 First Light avance bien.

La version Switch 2 de 007 First Light « avance à grand pas »

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En effet, c'est auprès des journalistes de Pocket Tactics qu'IO Interactive, et plus précisément le responsable senior des licences, Theuns Smit, s'est exprimé au sujet du portage Nintendo Switch 2 de 007 First Light. Comme indiqué lors de l'échange, le développement de cette version pour la dernière-née de Nintendo « avance à grand pas » :

Ça avance à grand pas, ça se passe très bien, on constate de réels progrès en matière d'optimisation, car c'est essentiellement ce qui compte pour nous. Nous voulons nous assurer de consacrer suffisamment de temps à l'optimisation et aux performances, afin que le jeu atteigne non seulement le niveau de qualité que nous souhaitons, mais aussi celui que nos joueurs méritent selon nous.

Des propos très rassurants, qui raviront très certainement toutes celles et ceux qui attendent de découvrir 007 First Light sur leur Switch 2.

Toujours pas de date de sortie pour la portage Switch 2 de 007 First Light

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Malheureusement, IO Interactive n'a pas communiqué de date de sortie pour le portage Nintendo Switch 2 de 007 First Light. Ainsi, comme annoncé précédemment, cette version devrait débarquer à la fin de cette année 2026. Theuns Smit a déclaré à ce sujet :

On a hâte d'être à la fin de l'été, de se lancer là-dedans, et, vous savez, quand le moment sera venu et qu'on sera prêts à en dire davantage, on le fera, mais d'après ce que je peux vous dire, du moins pour l'instant, tout est en bonne voie, ça avance, et ça se passe bien.

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Rappelons, en guise de conclusion, que 007 First Light est déjà disponible sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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