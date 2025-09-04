007 First Light dévoile son édition collector à 300 €, avec une réplique du pistolet doré

IO Interactive a levé le voile sur la Legacy Edition de 007 First Light, une édition collector premium proposée à 299,99 €. Entre contenus physiques exclusifs et bonus numériques, cette édition promet de ravir les fans de James Bond.
Prévu pour le 27 mars 2026, 007 First Light
racontera les origines de James Bond, incarné par Patrick Gibson. À l'occasion de la révélation du gameplay, IO Interactive et Amazon MGM Studios ont annoncé une édition collector impressionnante
, qui rend hommage à l'agent 007 avec des objets de prestige, en particulier une réplique du mythique pistolet doré.
Une réplique du pistolet doré en pièce maîtresse
La Legacy Edition inclut une réplique du célèbre Golden Gun
, accompagnée de son socle et d'un compartiment secret, le tout présenté avec un certificat d'authenticité. Ce pistolet culte de l'univers devient ainsi un véritable objet de collection, pensé pour trôner fièrement dans la vitrine des joueurs et inconditionnels de la saga. En plus de la réplique, l'édition collector contient les éléments suivants :
- Le jeu complet dans sa version Deluxe
- Un boîtier Steel Case aimanté
- Un lot de skins et tenues exclusives, dont le Costume d'or et d'obsidienne
- Un skin d'arme spécial Pistolet Doré
Les possesseurs de cette édition auront donc accès à tous les avantages de la Deluxe Edition (quatre tenues, objets exclusifs et accès anticipé de 24h), enrichis de contenus supplémentaires, pour la somme de 299,99 € donc.
La Legacy Edition sera disponible sur PlayStation 5
, Xbox Series
et PC
, mais pas sur Nintendo Switch 2. Particularité appréciable, les versions Xbox et PS5 seront disponibles en édition physique complète avec disque
, une rareté à l'heure où le dématérialisé prime. Pour le moment, elle n'est disponible que pour le territoire américain, via Amazon, mais devrait très vite arriver dans les autres pays, notamment en France
.007 First Light arrivera donc le 27 mars prochain
, sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Si vous avez manqué sa présentation, vous pouvez retrouver la longue séquence de gameplay ci-dessous. Les précommandes sont ouvertes.
commentaire (1)
ça fait cher pour un pistolet en plastique et 2-3 babioles