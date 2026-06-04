007 First Light : Sa suite changera d'éditeur et un nom est déjà évoqué

Face au succès de 007 First Light, une suite est déjà évoquée. Cependant, un changement majeur serait prévu pour l'occasion : il ne serait plus édité par IO Interactive.

Prisé autant des joueurs que des critiques, 007 First Light est en bonne voie pour débuter une nouvelle ère d'aventures vidéoludiques pour James Bond. Si ce titre d'IO Interactive a coûté aussi cher qu'un film, il pourrait devenir le premier d'une trilogie de jeux mettant en scène le célèbre agent secret.

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Si une suite est envisagée, IO Interactive serait toujours aux commandes pour le développement. Néanmoins, l'édition ne serait plus gérée par le studio, mais par un géant qui possède actuellement les droits de la franchise 007.

Amazon Games, responsable de l'édition du prochain jeu 007

Rappelons que récemment, Amazon a racheté les droits de la franchise. IO Interactive n'a pas été gêné par le géant car le contrat avait été signé avant cette transaction. De fait, le studio a été totalement libre concernant le développement et l'édition de 007 First Light. D'ailleurs, Jeff Gattis (directeur d'Amazon Games) l'a rappelé dans une récente interview.

Nous n'avons pas développé First Light. Nous y avons certes des parts, car nous possédons désormais la propriété intellectuelle, mais cette acquisition est intervenue après la conclusion de l'accord avec IO Interactive.

Malgré tout, Amazon Games est désormais maître de la franchise. Si une suite à 007 First Light est bien développée, la branche Gaming de la firme reprend donc les rênes, mais va-t-elle continuer sans IO Interactive ?

Nouveau destin ou même recette pour la suite de 007 First Light ?

Sachant que le titre a dépassé le million et demi de copies vendues, le travail d'IO Interactive est la clé d'un tel succès. Néanmoins, Amazon Games peut encore décider de confier de potentielles suites de 007 First Light à l'un de ses studios. Cependant, cela pourrait être une grave erreur car la recette sera certainement différente et le succès loin d'être garanti sans les créateurs d'Hitman.

Toutefois, il faut garder en tête que rien n'a encore été officialisé. Il faut donc croiser les doigts pour que cette éventuelle collaboration entre Amazon Games et IO Interactive se passe au mieux. En attendant, rappelons que 007 First Light est disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series. La version Switch 2 arrivera plus tard dans l'année.