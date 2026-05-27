La fin de 007 First Light pourrait en dire plus sur l'avenir de la saga

Le nouveau jeu James Bond, 007 First Light, arrive à peine entre les mains des joueurs que sa conclusion fait déjà parler d'elle. Entre fuites sur internet et indices laissés par le studio IO Interactive, l'agent secret britannique semble bien parti pour s'installer durablement sur nos consoles.

Le nouveau jeu vidéo mettant en scène le célèbre agent secret britannique est disponible depuis 27 mai. Toutefois, les joueurs ayant opté pour les éditions premium ont pu lancer l'aventure depuis hier, me 26 mai. Sans surprise à l'ère d'internet, une partie de cette poignée de joueurs a déjà terminé la campagne principale. Les cinématiques du jeu, y compris la toute dernière séquence, se retrouvent donc massivement partagées sur les plateformes de vidéos en ligne.

Attention si vous ne souhaitez être spoilé de rien, les lignes qui suivent pourraient vous gâcher la surprise.

Une conclusion qui ouvre la porte à une suite

Si nous tairons évidemment les détails croustillants de cette fin pour vous préserver la surprise, il convient de souligner que les derniers instants de 007 First Light marquent un tournant majeur pour James Bond. La cinématique finale laisse d'ailleurs de lourds indices sur sa prochaine mission, confirmant à demi-mot la mise en chantier d'un second volet.

















Cette perspective n'est pas vraiment une surprise pour une partie des joueurs. Les développeurs du studio IO Interactive avaient déjà exprimé leur ambition de créer une véritable trilogie autour de la licence. En 2021 déjà, puis en 2024, alors que le projet n'avait même pas encore de titre définitif, le directeur du studio Hakan Abrak affichait clairement ses ambitions.

Je ne veux pas paraître trop présomptueux, mais j'espère simplement que nous ferons quelque chose qui définira James Bond dans le jeu vidéo pour les années à venir. Et cela ne se limite pas à un seul jeu, mais à la création d'un univers que les joueurs pourront s'approprier pendant de nombreuses années, en parallèle des films.

Un succès critique retentissant

La réception de ce premier épisode donne en tout cas raison au studio danois. 007 First Light affiche un excellent score de 87 sur l'agrégateur Metacritic, confirmant le savoir-faire des créateurs de Hitman en matière de jeux d'infiltration. Un succès d'estime qui devrait logiquement se transformer en succès commercial lors du lancement global. Concernant notre test, celui-ci arrivera très rapidement.

Au-delà d'une suite très probable pour les aventures vidéoludiques de l'espion, le studio IO Interactive ne chôme pas. Les équipes travaillent actuellement sur un jeu de rôle fantastique inédit et ont déjà laissé entendre que l'assassin au code-barres, le célèbre Agent 47, reviendrait sur le devant de la scène un jour ou l'autre.

Du côté du grand écran, la machine hollywoodienne est également en marche. Le vingt-sixième long-métrage de la saga cinématographique est en cours de préparation. Le casting bat son plein pour trouver le digne successeur de Daniel Craig, qui a brillamment tiré sa révérence en 2021 avec Mourir peut attendre après cinq films dans le costume du célèbre agent secret. L'avenir s'annonce donc radieux pour les amateurs d'espionnage, que ce soit manette en main ou dans les salles obscures.

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007 First Light arrive sur PC, PS5 et Xbox Series, et ne sera pas inclus dans le Game Pass. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous le proposer avec une réduction.