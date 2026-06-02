007 First Light a coûté plus cher que l'un des films les plus appréciés de la saga James Bond

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 02 juin 2026 à 15h55
Abordant un nouveau pan de la vie de James Bond, 007 First Light propose une aventure cinématographique sur consoles. Mais beaucoup ignorent que cette épopée est presque aussi chère à produire qu'un film live.
007 First Light a coûté plus cher que l'un des films les plus appréciés de la saga James Bond

007 First Light a fait forte impression dès son lancement. Devenant le deuxième jeu James Bond le mieux noté de l'histoire et l'un des mieux notés de 2026, le titre d'IO Interactive a réuni tous les ingrédients qui font le succès d'un film de la saga dans cette aventure. Pourtant, ce nouveau jeu partage un point commun étonnant avec ses homologues des salles obscures. 

Plus de 200 millions de dollars injectés dans le développement de 007 First Light

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D'après un message partagé sur Reddit mais citant la BBC, la production du nouveau jeu d'IO Interactive aurait coûté plus de 200 millions de dollars. À titre de comparaison, le film Casino Royale aurait coûté entre 100 et 150 millions de dollars. Bien entendu, il est difficile de comparer les deux budgets car l'inflation est passée par là. Rappelons que Casino Royale, premier film où James Bond est incarné par Daniel Craig, est sorti en 2006. 

Si le budget d'un film peut rapidement grimper, le coût de production d'un jeu AAA ne cesse de croître au fil des ans. Il est fréquent de voir le coût de certains jeux (production et marketing inclus) atteindre facilement les 150 millions d'euros pour les licences majeures. Toutefois, voir une telle somme injectée dans 007 First Light peut être le signe d'une collaboration sur le long terme. 

Un investissement annonciateur d'autres jeux James Bond ?

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Des sommes si importantes peuvent être le signe que IO Interactive a souhaité respecter autant que possible l'univers de James Bond en créant 007 First Light. Cependant, beaucoup pensent que le studio n'aurait pas injecté autant d'argent uniquement pour un seul jeu. 

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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