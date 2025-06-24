007 First Light : Récupérez dès maintenant du contenu gratuit pour le titre

XBOX abandonne encore un studio, qui est obligé de licencier pour mener à bien son projet

Malgré le succès retentissant de son dernier jeu, 007 First Light, IO Interactive traverse une zone de turbulences. L'abandon soudain de leur partenaire d'édition, qui est nul autre que XBOX, pour le titre Project Fantasy entraîne une vague de licenciements inattendue.