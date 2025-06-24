007 First Light : Récupérez dès maintenant du contenu gratuit pour le titre

Si 007 First Light ne sortira pas cette année, vous pouvez d'ores et déjà préparer votre arsenal pour cette nouvelle aventure en obtenant du contenu numérique gratuit. Découvrez comment le récupérer juste en dessous.
007 First Light
, la nouvelle épopée vidéoludique de James Bond, n'arrivera sur nos consoles qu'en 2026. Cependant, IO Interactive a débuté la promotion du titre en dévoilant une vidéo, quelques informations exclusives sur l'antagoniste de l'histoire
ainsi qu'en proposant un événement temporaire dans Hitman World of Assassination
. Mais une autre surprise a été annoncée par le développeur du jeu.
Deux objets cosmétiques pour 007 First Light inspirés par les aventures du célèbre agent secret
En se rendant sur le site officiel de 007 First Light
, des internautes ont découvert qu'ils pouvaient récupérer gratuitement deux objets cosmétiques qui pourront être utilisés en jeu
dès qu'il sera disponible. D'ailleurs, les deux objets en question vont ravir les passionnés de l'agent 007 car ils font référence à des classiques de la franchise.
Le premier est la tenue « En service »
, un costume noir et sobre évoquant les moments où James Bond doit se montrer discret pour atteindre son objectif. Tandis que le deuxième objet est une apparence d'arme baptisée « Pistolet d'or »
. Les cinéphiles auront reconnu le clin d'œil au film L'Homme au pistolet d'or sorti en 1974 et qui est devenu culte dans la saga James Bond.
Des bonus récupérables gratuitement en s'inscrivant sur le site officiel du jeu
Pour obtenir ces objets cosmétiques gratuits, rendez-vous sur le site officiel du jeu
. Utiliser votre souris pour faire défiler le contenu visible sur la première page jusqu'à voir apparaitre un petit encart doré avec la mention « INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ DU CONTENU GRATUIT ».
Cliquez dessus puis complétez la fiche d'inscription en indiquant votre e-mail, votre surnom et votre mot de passe. Cela créera automatiquement un compte IO rattaché au jeu 007 First Light
.
Veillez simplement à utiliser ce même compte quand le jeu sortira pour pouvoir utiliser les objets cosmétiques gratuits en jeu. Rappelons que 007 First Light arrivera en 2026, sans date précise à l'heure actuelle sur PC, PS5, consoles Xbox Series et sur Nintendo Switch 2.
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