007 First Light : L'un des méchants du titre teasé par le président du studio



le 19 juin 2025 à 12h09 Publié par Justine Manchuelle le 19 juin 2025 à 12h09

Dans les aventures de James Bond, les antagonistes occupent un rôle majeur. Ce sera également le cas dans 007 First Light, mais il pourrait bien réserver une surprise de taille au célèbre agent secret.