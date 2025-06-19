007 First Light : L'un des méchants du titre teasé par le président du studio

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 19 juin 2025 à 12h09
Dans les aventures de James Bond, les antagonistes occupent un rôle majeur. Ce sera également le cas dans 007 First Light, mais il pourrait bien réserver une surprise de taille au célèbre agent secret.
007 First Light : L'un des méchants du titre teasé par le président du studio
Tout au long de sa carrière, l'agent 007 a dû se battre contre un large éventail de méchants et de menaces, du trafiquant d'or Auric Goldfinger à Requin en passant par Le Chiffre ou le Docteur No. Tous avaient des plans diaboliques visant à contrôler des marchés mondiaux, à éliminer des rivaux, à se venger ou à rembourser leurs dettes de manière plus ou moins légale.

Mais les temps changent et aujourd'hui, les vrais ennemis pourraient être des personnes de notre entourage. C'est ce que sous-entend un teaser partagé par IO Interactive, développeur de 007 First Light.

L'histoire de 007 First Light axée sur les débuts de James Bond

Pour cette nouvelle aventure du célèbre agent secret, IO Interactive a misé sur un pari audacieux : ne pas utiliser comme référence l'un des films ou des romans. 007 First Light va proposer une histoire originale faisant office de préquelle. En effet, l'histoire se concentrera sur un James Bond de seulement 26 ans en train d'apprendre les ficelles du métier et tous les éléments qui feront de lui une légende.

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Interrogé par Rolling Stone, le PDG de IO Interactive, Hakan Abrak, a partagé en avant-première quelques détails sur l'antagoniste de cette « première » aventure du jeune 007. D'après ses déclarations, l'intrigue aurait pour thème central la trahison et la présence de l'agent 009 dans la première bande-annonce est une information à ne pas négliger. 

Les agents doubles et le personnage de 009 : deux éléments peu exploités dans la franchise 007

Il a notamment précisé que « Dans le monde réel, nous entendons parler d'agents doubles et de tout ce qui s'ensuit. Sans aller trop loin dans l'histoire et sans rien révéler, je pense que 009 est un élément très important de l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est que le programme 00 est en sommeil depuis un certain temps et que le M que nous rencontrons croit en l'église humaine et en la résurrection du programme 00 ». Mais il faudra attendre de nouvelles révélations, prévues dans le courant de l'été 2025, pour en savoir plus.

Miniature vidéo

Rappelons pour conclure que 007 First Light sera disponible en 2026, sans date précise pour le moment, sur PC, PlayStation 5, consoles Xbox Series et sur Nintendo Switch 2.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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