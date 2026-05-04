007 First Light n'a pas utilisé l'IA générative

Le studio IO Interactive a confirmé que 007 First Light n'a utilisé aucune intelligence artificielle générative lors de son développement. Une décision forte pour un jeu d'espionnage dont le scénario explore justement les dérives technologiques.

Alors que l'industrie du jeu vidéo se tourne de plus en plus vers des outils automatisés, IO Interactive prend le contre-pied total. Le célèbre studio derrière la franchise Hitman a tenu à rassurer les joueurs concernant 007 First Light, qui sortira dans quelques semaines et explorera les origines du plus célèbre agent secret britannique. Malgré une intrigue qui flirte dangereusement avec les thématiques de l'intelligence artificielle et des sociétés militaires privées, le développement du jeu repose entièrement sur le talent humain.

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Une mise en garde contre l'utopie technologique

Le directeur artistique du projet, Rasmus Poulsen, a récemment pris la parole pour clarifier la situation dans les colonnes d'Eurogamer. Il souligne l'ironie de la situation, puisque le scénario du jeu aborde justement ces questions technologiques complexes.

Les thèmes abordés dans les films de James Bond sont souvent, je dirais, une mise en garde contre l'utopie. Et l'utopie revêt bien des formes. En ce sens, on y retrouve certainement des thèmes qui font écho aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui.

Malgré ce contexte narratif très moderne, la création du jeu est restée traditionnelle. Rasmus Poulsen a été catégorique sur le sujet de l'IA générative. « Non, ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas utilisé l'IA dans le cadre de ce projet, en tout cas pas l'IA générative », affirme-t-il.

















Cette décision n'a pas été prise à la légère. Elle découle d'une vaste discussion entre les principaux dirigeants du studio. Bien que le directeur artistique n'ait pas souhaité entrer dans les détails en qualifiant le sujet de complexe, le message est clair : l'équipe privilégie l'artisanat numérique à la génération automatisée.

Rappelons que 007 First Light arrivera le 27 mai prochain, sur PC, PS5 et Xbox Series. Une version Nintendo Switch 2 est également prévue, pour plus tard. Si vous n'êtes pas trop James Bond, n'hésitez pas à retrouver toutes les sorties du mois de mai 2026.