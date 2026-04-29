007 First Light : Et si la voix de 007 devenait le visage du nouveau James Bond ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 29 avril 2026 à 14h55
Dans 007 First Light, le jeune James Bond est doublé par Patrick Gibson. Mais certains ont été bluffés par sa performance qu'ils le voient déjà incarner l'agent secret au cinéma.
007 First Light : Et si la voix de 007 devenait le visage du nouveau James Bond ?

Les admirateurs du plus célèbre des agents ont hâte de découvrir sa nouvelle épopée dans 007 First Light. Si une partie de son histoire et son thème principal ont récemment été dévoilés, beaucoup sont surtout curieux de découvrir les voix qui donneront vie à ces personnages cultes. 

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Il a déjà été confirmé que Patrick Gibson incarnerait l'agent 007 et que Lennie James prêterait sa voix au mentor de James, John Greenway. Ce dernier était d'ailleurs présent lors de la cérémonie des BAFTA Games Awards qui s'est tenue le 17 avril 2026. À cette occasion, Radio Times Gaming a interrogé l'acteur sur la performance vocale de son partenaire. 

Patrick Gibson, un « fantastique » James Bond 

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Pendant cet échange, Lennie James a déclaré que Patrick Gibson était « fantastique » dans le rôle de James Bond. Mais il a complété sa réponse avec une suggestion qui pourrait faire passer cette nouvelle voix de l'ombre à la lumière. 

Je pense sincèrement qu'il devrait être candidat pour le rôle principal pour lequel ils recherchent un acteur. Je suis sûr qu'il est envisagé. Les responsables seraient fous de ne pas le prendre en considération. 

Rappelons que le dernier opus sorti en salles était « Mourir peut attendre » et que ce dernier est arrivé sur nos écrans en 2021. De plus, il s'agissait de la dernière fois que Daniel Craig incarnait le célèbre agent secret à l'écran. La place est donc vacante, mais Amazon (qui possède désormais les droits de la licence) veut que son James Bond respecte un critère spécifique.

De 007 First Light au prochain film de l'agent secret ? 

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Amazon a déclaré souhaiter un acteur de moins de 30 ans pour interpréter le rôle. Si l'histoire de ce nouveau film se concentre donc sur la jeunesse de l'agent 007, Patrick Gibson pourrait donc convenir. Lennie James a conclu son entretien en déclarant que « c'est tout à fait possible et c'est ce que j'espère. »

En attendant de connaître le nom de celui qui incarnera James Bond à l'écran, rappelons que 007 First Light sera disponible à partir du 27 mai 2026 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series. La version Nintendo Switch 2 arrivera plus tard dans l'année.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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