Calendrier : Les sorties jeux vidéo du mois de mai 2026
le 01 mai 2026 à 14h00
Tous les mois, les joueurs et les joueuses, venant de différentes plateformes, peuvent découvrir de nouveaux jeux. Qu'il s'agisse de AAA ou de titres indépendants, les prochaines semaines vont être plutôt chargées et nous promettent de belles aventures vidéoludiques, notamment avec le retour de licences phares mais aussi de toutes nouvelles expériences. Il se peut, d'ailleurs, que vous soyez un peu perdus à ce sujet.
C'est pourquoi, nous vous donnons, ci-dessous, le calendrier des sorties jeux vidéo de mai 2026, afin que vous y voyez un peu plus clair et que vous puissiez vous préparer au mieux.
Calendrier des sorties jeux vidéo du mois de mai 2026
Dans ce qui suit, vous pouvez retrouver la liste des jeux arrivant au cours du mois de mai 2026. Pour chacun d'entre eux, nous vous précisons, bien évidemment, sa date de sortie ainsi que les plateformes concernées.
Comme vous pourrez le constater avec le listing ci-dessous, le mois d'avril 2026 sera plutôt chargé, notamment avec l'arrivée d'un nouvel opus The Dark Pictures Anthology, soit Directive 8020. De plus, les amateurs de vitesse et de jeux de course seront ravis avec la sortie de Forza Horizon 6. Ce nouveau mois sera également l'occasion de retrouver James Bond, avec 007 First Light, ou encore de partir pour une aventure cosy avec Outbound. Mais, sans plus attendre, voici le calendrier des sorties jeux vidéo de mai 2026.
|
Jeu
|Date de sortie
|Plateforme(s)
|Mixtape
|7 mai
|PS5, Xbox Series, PC, Switch 2
|Alabaster Dawn
|7 mai
|PC
|Directive 8020
|12 mai
|PS5, Xbox Series, PC
|Indiana Jones et le Cercle Ancien
|12 mai
|Switch 2
|Outbound
|14 mai
|PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2
|Subnautica 2
|14 mai
|PC
|Forza Horizon 6
|19 mai
|Xbox Series, PC
|Farming Simulator 26
|19 mai
|Switch, Mobile
|Darksiders Warmastered
|19 mai
|PS5, Xbox Series
|Thick as Thieves
|20 mai
|PC
|SpaceCraft
|20 mai
|PC
|Warhammer 40,000: Speed Freeks
|21 mai
|PS5, Xbox Series
|Coffee Talk Tokyo
|21 mai
|PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2
|Zero Parades: For Dead Spies
|21 mai
|PC
|Yoshi and the Mysterious Book
|21 mai
|Switch 2
|LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir
|22 mai
|PS5, Xbox Series, PC
|Tales of Arise
|22 mai
|Switch 2
|Yerba Buena
|26 mai
|PS5, Xbox Series, PC
|007 First Light
|27 mai
|PS5, Xbox Series, PC
|Stray
|28 mai
|Switch 2
|Story of Seasons : Grand Bazaar
|28 mai
|PS5, Xbox Series
|Little Nightmares 2
|29 mai
|Switch 2
Si vous repérez un oubli majeur de notre part, n'hésitez pas à nous le signaler dans l'espace commentaires ci-dessous afin que nous puissions mettre à jour ce calendrier des sorties jeux vidéo de mai 2026. Rendez-vous donc dans les prochaines semaines pour découvrir toutes ces nouvelles expériences vidéoludiques.
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