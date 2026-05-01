Calendrier : Les sorties jeux vidéo du mois de mai 2026

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 01 mai 2026 à 14h00
Envie de savoir ce que vous réserve le mois de mai 2026 en termes d'aventures vidéoludiques ? Retrouvez un récapitulatif des jeux arrivant dans les semaines à venir.
Calendrier : Les sorties jeux vidéo du mois de mai 2026

Tous les mois, les joueurs et les joueuses, venant de différentes plateformes, peuvent découvrir de nouveaux jeux. Qu'il s'agisse de AAA ou de titres indépendants, les prochaines semaines vont être plutôt chargées et nous promettent de belles aventures vidéoludiques, notamment avec le retour de licences phares mais aussi de toutes nouvelles expériences. Il se peut, d'ailleurs, que vous soyez un peu perdus à ce sujet. 

C'est pourquoi, nous vous donnons, ci-dessous, le calendrier des sorties jeux vidéo de mai 2026, afin que vous y voyez un peu plus clair et que vous puissiez vous préparer au mieux.

Calendrier des sorties jeux vidéo du mois de mai 2026

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Dans ce qui suit, vous pouvez retrouver la liste des jeux arrivant au cours du mois de mai 2026. Pour chacun d'entre eux, nous vous précisons, bien évidemment, sa date de sortie ainsi que les plateformes concernées.

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Comme vous pourrez le constater avec le listing ci-dessous, le mois d'avril 2026 sera plutôt chargé, notamment avec l'arrivée d'un nouvel opus The Dark Pictures Anthology, soit Directive 8020. De plus, les amateurs de vitesse et de jeux de course seront ravis avec la sortie de Forza Horizon 6. Ce nouveau mois sera également l'occasion de retrouver James Bond, avec 007 First Light, ou encore de partir pour une aventure cosy avec Outbound. Mais, sans plus attendre, voici le calendrier des sorties jeux vidéo de mai 2026.

Jeu
 Date de sortie Plateforme(s)
Mixtape 7 mai PS5, Xbox Series, PC, Switch 2
Alabaster Dawn 7 mai PC
Directive 8020 12 mai PS5, Xbox Series, PC
Indiana Jones et le Cercle Ancien 12 mai Switch 2
Outbound 14 mai PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2
Subnautica 2 14 mai PC
Forza Horizon 6 19 mai Xbox Series, PC
Farming Simulator 26 19 mai Switch, Mobile
Darksiders Warmastered 19 mai PS5, Xbox Series
Thick as Thieves 20 mai PC
SpaceCraft 20 mai PC
Warhammer 40,000: Speed Freeks 21 mai PS5, Xbox Series
Coffee Talk Tokyo 21 mai PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2
Zero Parades: For Dead Spies 21 mai PC
Yoshi and the Mysterious Book 21 mai Switch 2
LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir 22 mai PS5, Xbox Series, PC
Tales of Arise 22 mai Switch 2
Yerba Buena 26 mai PS5, Xbox Series, PC
007 First Light 27 mai PS5, Xbox Series, PC
Stray 28 mai Switch 2
Story of Seasons : Grand Bazaar 28 mai PS5, Xbox Series
Little Nightmares 2 29 mai Switch 2

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Si vous repérez un oubli majeur de notre part, n'hésitez pas à nous le signaler dans l'espace commentaires ci-dessous afin que nous puissions mettre à jour ce calendrier des sorties jeux vidéo de mai 2026. Rendez-vous donc dans les prochaines semaines pour découvrir toutes ces nouvelles expériences vidéoludiques.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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