Project 007, le jeu James Bond d'IO Interactive, a un nom et se montrera dans quelques jours

Après cinq longues années d'attente, IO Interactive confirme enfin que son ambitieux Project 007 se révélera cette semaine, et dévoile même son nom.
Cela fait maintenant plus d'une décennie que James Bond n'a pas eu droit à une véritable adaptation vidéoludique. En effet, après l'accueil très mitigé de 007 Legends en 2012, l'espion britannique a déserté les consoles et PC. Mais cette longue attente prendra bientôt fin grâce aux créateurs de la série culte Hitman, qui s'apprêtent à dévoiler leur toute nouvelle aventure : 007 First Light
.
Une histoire d'origine pour le plus célèbre des agents secrets
IO Interactive, largement salué pour son travail sur la saga Hitman, a récemment levé le voile sur le nom définitif de son jeu James Bond
, autrefois connu sous le nom de Project 007
. L'annonce a été faite sur le tout nouveau compte X
(anciennement Twitter) officiel du jeu.
Un message sobre accompagné d'un visuel nous promet une « mission briefing
» imminente, confirmant une présentation complète du jeu pour cette semaine.
Si aucune mention explicite de gameplay n'a encore été faite, on peut s'attendre au moins à un premier trailer officiel, probablement lors du très attendu Summer Game Fest diffusé le vendredi 6 juin. Le jeu proposera une intrigue totalement originale : une origin story où les joueurs devront gagner leur fameux « statut 00 »
. Une approche unique qui permettra d'explorer une facette encore inédite de James Bond dans l'univers vidéoludique.
IO Interactive, un choix logique pour incarner James Bond
Le mariage entre IO Interactive et James Bond semble particulièrement prometteur. En effet, le studio danois s'est fait une spécialité de l'infiltration, du gameplay émergent et des situations complexes où chaque action compte, des éléments clés de l'univers Bond. La qualité des récents opus d'Hitman laisse envisager un jeu James Bond riche en possibilités tactiques et narratives.
Contrairement à d'anciennes adaptations souvent inspirées par les films en salles, IO Interactive a choisi de créer un récit original, ce qui ouvre d'autant plus de portes créatives pour surprendre les joueurs et les fans de l'espion britannique.
Un grand retour très attendu
L'annonce de ce premier aperçu officiel arrive à point nommé. Le silence autour du projet depuis son annonce initiale en 2020 avait laissé planer le doute, mais l'arrivée imminente d'une présentation publique vient rassurer les joueurs impatients, qui avaient déjà pu entendre parler du jeu il y a quelques semaines, qui a annoncé sa présence sur Switch 2.
Si tout se déroule comme prévu, 007 First Light
pourrait rapidement s'imposer comme l'une des sorties les plus attendues des prochains mois. Reste désormais à savoir si IO Interactive nous offrira un aperçu concret du gameplay ou simplement une bande-annonce cinématique pour poser les bases de son histoire originale.
Date de sortie encore inconnue, mais peut-être plus proche que prévu
Pour l'instant, aucune date de sortie n'a été annoncée
, mais la confirmation d'une présentation cette semaine laisse supposer que le développement du jeu est suffisamment avancé pour envisager une sortie prochaine. Nous devrions en apprendre davantage lors du reveal complet prévu très probablement au Summer Game Fest.
En attendant, les fans peuvent se réjouir à l'idée que James Bond fera bientôt son grand retour vidéoludique sous la houlette d'un studio reconnu pour son savoir-faire unique dans les jeux d'infiltration.
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