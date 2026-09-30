007 First Light : Un DLC gratuit arrive très vite

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 septembre 2026 à 10h33
IO Interactive a, récemment, indiqué qu'un DLC gratuit pour 007 First Light sera très prochainement proposé aux joueurs.
007 First Light : Un DLC gratuit arrive très vite

Disponible depuis la fin du mois de mai 2026, 007 First Light a rencontré un grand succès auprès des joueurs et des critiques. D'ailleurs, IO Interactive n'est pas prêt à abandonner le titre et a annoncé une bonne nouvelle : un DLC gratuit pour 007 First Light est prévu et sort dans très (très) peu de temps.

Un DLC gratuit en approche pour 007 First Light

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C'est via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu que le studio de développement IO Interactive a partagé une belle surprise : un DLC gratuit est au programme pour 007 First Light. Cette annonce est accompagnée d'une très courte vidéo, qui montre un véhicule passé à toute vitesse dans un paysage désertique. Pour autant, aucun détail supplémentaire n'a été communiqué et le mystère reste donc encore entier, bien que les spéculations aillent désormais bon train. Cependant, nous en saurons plus très prochainement.

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D'après les informations partagées dans ladite publication sur Twitter/X ainsi que sur le site officiel, IO Interactive laisse entendre que le DLC gratuit pour 007 First Light sortira le 1er octobre 2026. Date à laquelle le studio de développement a prévu d'en dire plus au sujet de ce nouveau contenu additionnel.

Rendez-vous donc le 1er octobre 2026 pour en découvrir plus à propos de l'énigmatique DLC gratuit à venir pour 007 First Light. Rappelons, à ce sujet, que le titre est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC, tandis que le portage Switch 2 est encore à venir.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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