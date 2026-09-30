007 First Light : Un DLC gratuit arrive très vite

IO Interactive a, récemment, indiqué qu'un DLC gratuit pour 007 First Light sera très prochainement proposé aux joueurs.

Disponible depuis la fin du mois de mai 2026, 007 First Light a rencontré un grand succès auprès des joueurs et des critiques. D'ailleurs, IO Interactive n'est pas prêt à abandonner le titre et a annoncé une bonne nouvelle : un DLC gratuit pour 007 First Light est prévu et sort dans très (très) peu de temps.

Un DLC gratuit en approche pour 007 First Light

C'est via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu que le studio de développement IO Interactive a partagé une belle surprise : un DLC gratuit est au programme pour 007 First Light. Cette annonce est accompagnée d'une très courte vidéo, qui montre un véhicule passé à toute vitesse dans un paysage désertique. Pour autant, aucun détail supplémentaire n'a été communiqué et le mystère reste donc encore entier, bien que les spéculations aillent désormais bon train. Cependant, nous en saurons plus très prochainement.

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Une sortie imminente pour le DLC gratuit de 007 First Light

D'après les informations partagées dans ladite publication sur Twitter/X ainsi que sur le site officiel, IO Interactive laisse entendre que le DLC gratuit pour 007 First Light sortira le 1er octobre 2026. Date à laquelle le studio de développement a prévu d'en dire plus au sujet de ce nouveau contenu additionnel.

A free DLC is just around the bend. Tune in on October 1st.#007FirstLight #EarnTheNumber pic.twitter.com/9uCpNDTPth — 007 First Light (@007GameIOI) September 29, 2026

Rendez-vous donc le 1er octobre 2026 pour en découvrir plus à propos de l'énigmatique DLC gratuit à venir pour 007 First Light. Rappelons, à ce sujet, que le titre est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC, tandis que le portage Switch 2 est encore à venir.