Steam : Les soldes d'automne 2026 ont commencé, les bonnes affaires à ne pas rater

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 octobre 2026 à 11h06
Les soldes d'automne 2026 ont débuté sur Steam, proposant ainsi de belles réductions sur de multiples jeux. Retrouvez une liste non exhaustive des meilleures offres actuelles proposées sur la plateforme de Valve.
Steam : Les soldes d'automne 2026 ont commencé, les bonnes affaires à ne pas rater

Jusqu'au 8 octobre 2026, les joueurs et les joueuses évoluant sur PC peuvent profiter des soldes d'automne 2026 sur Steam, afin d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique tout en faisant de belles économies. Comme vous vous en rendrez compte, de nombreuses offres sont ainsi disponibles. Avec de gros classiques de ces dernières années, des titres parus au cours de ces douze derniers mois ou encore des jeux indépendants très bons, la sélection proposée ravira à coup sûr la communauté.

Cependant, au vu du nombre de jeux profitant d'une promotion pendant ces nouvelles soldes Steam, il peut être difficile de faire un choix, et donc aisé de passer à côté d'une bonne affaire. De ce fait, nous avons consulté les soldes d'automne 2026 de Steam afin de vous livrer une liste des immanquables et des bonnes affaires.

Les offres à ne pas louper lors des soldes d'automne 2026 de Steam

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Comme dit ci-dessus, nous vous proposons, dans ce qui suit, une liste non exhaustive des jeux actuellement en promotion sur Steam, et ce, dans le cadre des soldes d'automne 2026. Si vous souhaitez en voir davantage, nous vous invitons à vous rendre sur la plateforme de Valve. Mais, sans plus attendre, voici quelques titres qui profitent d'une belle réduction pendant ces soldes d'automne 2026 de Steam, se terminant au début du mois d'octobre prochain :

  • Ori and the Will of the Wisps → 2,99 € au lieu de 29,99 €.
  • Monster Hunter Rise → 3,99 € au lieu de 39,99 €.
  • The Talos Principle 2 → 2,89 € au lieu de 28,99 €.
  • STEEP → 1,49 € au lieu de 29,99 €.
  • Kingdom Come: Deliverance 2 → 23,99 € au lieu de 59,99 €.
  • Death's Door → 1,95 € au lieu de 19,50 €.
  • Warhammer 40,000: Mechanicus → 1,44 € au lieu de 28,99 €.
  • DREDGE → 9,99 € au lieu de 24,99 €.
  • 007 First Light → 48,99 € au lieu de 69,99 €.
  • Assassin's Creed Origins → 8,99 € au lieu de 59,99 €.
  • Stardew Valley → 9,79 € au lieu de 13,99 €.
  • Outer Wilds → 11,49 € au lieu de 22,99 €.
  • The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition → 3,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Darkest Dungeon → 3,44 € au lieu de 22,99 €.
  • PEAK → 4,64 € au lieu de 7,49 €.
  • MECCHA CHAMELEON → 4,30 € au lieu de 6,15 €.
  • Fallout 76 → 9,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Hades → 6,12 € au lieu de 24,50 €.
  • Dave The Diver → 9,99 € au lieu de 19,99 €.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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