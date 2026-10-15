007 First Light a enfin une date sur Nintendo Switch 2 et lance ses précommandes

Elle s'est faite désirer, mais la date de sortie de la version Nintendo Switch 2 de 007 First Light a officiellement été dévoilée. D'ailleurs, celles et ceux qui précommandent le titre auront droit à un bonus nostalgique.

L'arrivée de 007 First Light sur Nintendo Switch 2 a été chamboulée à plusieurs reprises depuis son annonce. Si le titre devait être lancé dans le courant de l'été, il a finalement été décalé au printemps 2027 sans donner de fenêtre plus précise.

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Mais que les admirateurs du plus célèbre des espions soient rassurés. James Bond rejoindra bientôt le catalogue de la console de Nintendo.

Votre vie d'espion débute au printemps 2027

C'est dans un trailer partagé sur la chaîne YouTube officielle du jeu que l'information a été dévoilée. 007 First Light sera disponible à partir du 18 mars 2027 sur la dernière console de Nintendo. Dans la foulée de l'annonce, IO Interactive a précisé que le titre serait proposé « dans sa version la plus aboutie » même si certains compromis sont inévitables au regard des différences technologiques avec les autres supports.

Pour ce lancement très attendu, les joueurs et joueuses auront le choix entre la version dématérialisée et la version physique avec carte clé de jeu. Précisons que 007 First Light sera aussi proposé en version standard ou en version Deluxe avec des éléments cosmétiques inédits.

Des bonus inédits pour la version Nintendo Switch 2 de 007 First Light

Si vous optez pour la version Deluxe, vous débloquerez 4 tenues exclusives, dont une inspirée par le Jour des Morts ou « Ancre silencieuse », une tenue d'officier de marine. L'édition Deluxe comprend également le skin d'arme « Marque de l'agent » ainsi que 4 skins de gadget pour personnaliser votre briquet, votre téléphone ou votre stylo.

Enfin, tous les joueurs qui précommanderont 007 First Light (qu'il s'agisse de la version standard ou de la version Deluxe) recevront en cadeau une tenue supplémentaire : un costume inspiré de celui de GoldenEye. Alors n'attendez plus pour précommander votre exemplaire et rendez-vous dès le 18 mars prochain pour découvrir les aventures de James Bond sur Nintendo Switch 2.