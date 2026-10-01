007 First Light fait le plein de contenus avec son premier DLC gratuit, dès maintenant disponible

IO Interactive déploie aujourd'hui la mise à jour gratuite Extended Operations pour 007 First Light. Très attendu par la communauté, ce contenu inédit apporte un mode NG+, une difficulté extrême, des missions en Aston Martin et un mode Photo complet pour immortaliser vos meilleures scènes d'espionnage.

Les agents secrets ont de quoi se réjouir en ce 1eroctobre. Comme attendu IO Interactive lance Extended Operations, un contenu additionnel entièrement gratuit pour 007 First Light. Cette mise à jour majeure vient répondre aux demandes de la communauté depuis le lancement du jeu, en intégrant des fonctionnalités très attendues qui relancent considérablement l'intérêt du titre.

Un mode New Game+ et une difficulté impitoyable

Désormais, terminer la campagne de 007 First Light permet de débloquer le mode NG+. Les joueurs peuvent ainsi revivre l'intégralité de l'histoire de James Bond en conservant tous les gadgets et les tenues obtenus lors de leur première partie.

Cette liberté d'approche s'accompagne d'un défi de taille avec l'introduction de la difficulté 00. Conçu pour les puristes de l'infiltration, ce mode corse drastiquement l'expérience. Les ennemis réagissent plus vite aux bruits, les gardes de base sont remplacés par des adversaires d'élite et l'utilisation des gadgets est restreinte si vous êtes repéré. Le combat au corps-à-corps devient punitif, avec des éliminations en deux coups et une fenêtre de parade extrêmement serrée.

L'Aston Martin Valhalla débarque dans les missions TacSim

Teasé lors de la sortie du jeu, le protocole Valhalla est enfin jouable. Ce contenu inédit transporte la somptueuse Aston Martin Valhalla dans les montagnes de Slovaquie à travers quatre missions distinctes. Les joueurs devront piloter le bolide de jour comme de nuit, en utilisant l'armement embarqué pour éliminer des cibles et obtenir les meilleurs temps.

L'agent britannique fait également son retour au Pearl, un complexe luxueux situé au Vietnam, pour une nouvelle mission TacSim. L'objectif est d'infiltrer une villa hautement sécurisée pour récupérer des documents confidentiels. L'environnement a été repensé pour offrir de nouvelles opportunités d'infiltration, incluant désormais l'accès aux toits.

D'ailleurs, ces missions TacSim bénéficient désormais de l'arsenal complet de la campagne principale, offrant une plus grande variété tactique. IO Interactive a également profité de cette mise à jour pour affiner les animations de maniement des armes, garantissant une précision accrue lors des déplacements de Bond. Petite subtilité qui risque d'en surprendre plus d'un, la fameuse technique consistant à jeter un ennemi par-dessus un rebord n'est plus l'apanage de notre héros. Les adversaires peuvent désormais utiliser cette même méthode contre vous, exigeant une vigilance constante près du vide.

Un mode Photo pour sublimer l'action

Enfin, Extended Operations intègre un mode Photo très complet. D'une simple pression de touche, il est possible de figer l'action pour ajuster la caméra, modifier l'éclairage, appliquer des filtres et ajouter des cadres. De quoi capturer la beauté des environnements, des ruelles éclairées aux néons d'Aleph jusqu'aux tables de jeu du Grand Carpathian.

007 First Light est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, et PC. Une version pour la Nintendo Switch 2 est programmée pour mars 2027. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :