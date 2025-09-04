007 First Light : IO Interactive promet un James Bond jeune, drôle et surprenant

Hakan Abrak, PDG d'IO Interactive, a détaillé la vision derrière 007 First Light. Le studio souhaite offrir une version inédite de James Bond, plus jeune et encore en devenir, loin des adaptations classiques des films.
Alors que les adaptations de James Bond en jeu vidéo se sont souvent limitées à reprendre l'image des films, IO Interactive fait un choix audacieux avec 007 First Light
. Le titre n'est pas une simple « gamification » des longs-métrages, mais une histoire originale qui explore un Bond encore peu expérimenté
, au début de sa carrière au MI6.
Un James Bond inédit
Pour Hakan Abrak, l'objectif était clair, créer un « jeune homme à partir de zéro avec une histoire originale
» et ne pas retranscrire ce qu'ont pu voir les spectateurs avec un James Bond version Daniel Craig ou Pierce Brosnan.
Dans 007 First Light, James Bond n'est pas encore l'espion froid et aguerri que l'on connaît (d'où le nom du jeu). IO souhaite montrer un personnage encore idéaliste, avec de l'esprit et du charme, mais également un regard neuf et des ambitions encore naïves.
Une aventure à partager avec lui
IO Interactive veut que les joueurs se sentent partie prenante du parcours initiatique de James Bond
, en progressant avec lui au fil de ses premières missions, pour s'y attacher. Selon Hakan Abrak, c'est une manière idéale d'introduire le personnage à une nouvelle génération de joueurs qui n'ont jamais expérimenté James Bond en jeu vidéo.
J'espère sincèrement que certaines personnes seront surprises par cette approche. Elles découvriront non seulement ses débuts, mais aussi son esprit affûté, son charme et tous les moments de puissance qui font la fantaisie Bond.
Pour ce qui est de la date de sortie, 007 First Light se rendra disponible le 27 mars prochain
, sur PC, PS5, Xbox Series, mais aussi Nintendo Switch 2. Il est d'ailleurs d'ores et déjà possible de le précommander, la version de base étant vendue 69,99 €. Une version collector est également proposée à la vente
.
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