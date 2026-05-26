007 First Light dévoile une collaboration avec un célèbre tiktokeur

Le célèbre créateur de contenu Khaby Lame s'apprête à faire une apparition remarquée dans 007 First Light. IO Interactive a confirmé que la star d'internet intégrera le jeu d'espionnage pour une scène inédite où le jeune James Bond pourrait bien se sentir un peu ridicule.

Nous connaissons tous les vidéos virales de Khaby Lame. Si son nom vous échappe, il s'agit de ce créateur de contenu devenu mondialement célèbre pour ses réactions muettes face à des situations absurdes, pointant simplement du doigt la solution la plus évidente avec un geste des mains devenu sa signature. Star incontestée des réseaux sociaux, il se retrouver aujourd'hui dans un jeu vidéo, à savoir 007 First Light.

Une rencontre improbable au Vietnam

Étant donné son humour burlesque et visuel, on aurait pu s'attendre à le voir débarquer dans une production décalée. C'est pourtant dans le monde glamour et sophistiqué de James Bond qu'il posera ses valises. Le studio IO Interactive a officiellement confirmé que Khaby Lame sera présent dans 007 First Light. Mieux encore, il aura l'occasion d'y reproduire son geste iconique.

You will meet a familiar face in Vietnam.



Khaby Lame joins the cast of 007 First Light and is part of a globetrotting adventure as James Bond sets out to #EarnTheNumber.



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Dans une récente publication, les développeurs ont dévoilé les contours de ce caméo inattendu. Malheureusement pour ceux qui espéraient le voir incarner un agent secret ou un antagoniste redoutable, il se contentera du rôle d'un personnage non jouable avec lequel le joueur pourra interagir. Cette rencontre fortuite se déroulera lors d'une mission de notre espion britannique au Vietnam. Les scénaristes ont profité de ce cadre pour lui offrir une séquence sur mesure, parfaitement adaptée à son personnage public.

Quand l'espion britannique manque de perspicacité

Au cours de son exploration, James Bond croisera la route de Khaby Lame, tranquillement installé près d'un panneau d'affichage dans ce qui semble être un complexe hôtelier. Si le joueur choisit d'engager la conversation, le célèbre agent double zéro demandera innocemment son chemin vers la Grotte de la Tranquillité. Fidèle à lui-même, Khaby Lame ne prononcera pas un mot. Il se contentera de désigner le panneau d'information de manière exagérée, là où les directions sont pourtant inscrites de façon limpide.

















Il est extrêmement rare de voir James Bond passer pour un amateur manquant de sens de l'observation. Toutefois, 007 First Light se concentrant sur les origines et les premières missions de l'agent secret, on peut excuser cette légère étourderie de jeunesse. Le studio de développement a d'ailleurs tenu à souligner son implication dans cette collaboration inattendue.

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Khaby pour le scanner et concevoir sa tenue pour cette histoire des origines réimaginée.

Les équipes de développement sont manifestement très admiratives du créateur de contenu, n'hésitant pas à déployer des moyens techniques importants pour l'intégrer fidèlement à cet univers d'espionnage, et ce, pour une unique scène. Il est d'ailleurs regrettable que celle-ci ait été partagée avant la sortie, gâchant la surprise d'une partie des joueurs.

Rendez-vous donc le 27 mai pour découvrir 007 First Light qui ne sera pas inclus dans le Game Pass. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous le proposer avec une réduction.