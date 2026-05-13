007 First Light est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 mai 2026 à 16h30
Certains joueurs et joueuses se demandent si 007 First Light est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.
007 First Light est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Développé ainsi qu'édité par IO Interactive, 007 First Light, qui est considéré comme un jeu d'action-aventure et d'espionnage, est plutôt attendu par la communauté, notamment par celles et ceux qui apprécient le personnage James Bond. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se posent naturellement plusieurs questions à son sujet et se demandent, ainsi, si 007 First Light est multijoueur et/ou coopératif. Si vous vous interrogez à ce propos, sachez que nous vous partageons la réponse ci-dessous.

007 First Light est-il multijoueur et/ou coopératif ?

007-first-light-environnement

Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La réponse est négative : 007 First Light ne dispose pas de dimension multijoueur et ne propose pas de coopération. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, le nouveau jeu du studio IO Interactive est une expérience 100 % solo, qui peut, pour rappel, être découverte dès le 27 mai 2026, et ce, sur plusieurs plateformes.

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Remarquons, à ce propos, que cette information est notamment visible sur les différents stores (Steam, PS Store, Xbox Store, etc.). Par exemple, sur la plateforme de Valve, nous pouvons voir la mention « Jeu solo » dans les tags populaires de la communauté, ainsi que le terme « Solo » dans un encart sur la droite. L'ensemble de ces détails confirme donc bel et bien que 007 First Light n'est pas un jeu multijoueur et n'est pas un titre coopératif non plus. Il ne sera, dès lors, possible de jouer à la nouvelle production vidéoludique d'IO Interactive qu'en solo.

Miniature vidéo

En guise de conclusion, rappelons que 007 First Light doit débarquer le 27 mai 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Selon les dernières informations connues, la version Nintendo Switch 2 du jeu d'action-aventure et d'espionnage d'IO Interactive arrivera plus tard, mais nous ne possédons pas encore de date de sortie précise pour le moment.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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