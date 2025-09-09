Borderlands 4 est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 septembre 2025 à 11h00
De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Borderlands 4 est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Borderlands 4 est-il dans le Game Pass ?
Développé par Gearbox Software et édité par 2K, Borderlands 4, qui est catégorisé comme un looter shooter, débarque au cours du mois de septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu. Plusieurs joueurs et joueuses comptent se plonger dans cette nouvelle aventure aux côtés des Chasseurs de l'Arche. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent si le titre est présent ou non dans le Game Pass et désirent, de ce fait, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.

Dans ce qui suit, nous vous indiquons tout ce qu'il y a à savoir à propos de l'arrivée de Borderlands 4 dans le Game Pass.

Borderlands 4 est-il dans le Game Pass ?

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative, au moment où nous écrivons ces lignes : Borderlands 4 ne figure pas dans le catalogue du Game Pass.

Cependant, il y a des chances que Borderlands 4 intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass. En effet, comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux, AAA et/ou indépendants, débarquent régulièrement dans le service de Microsoft, c'est-à-dire tous les mois. De ce fait, il se pourrait que Gearbox Software décide de proposer Borderlands 4 dans le Game Pass, à l'avenir.

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Soulignons, toutefois, le fait que cette potentielle intégration de Borderlands 4 dans le Game Pass pourrait ne pas se faire avant plusieurs années, selon de récents propos de la part de Randy Pitchford :
Ce type de réduction ou l'intégration de Borderlands 3 à des abonnements comme le Game Pass ne s'est produit que cinq ans après sa sortie initiale. Profitez-en tant qu'elle est là ! Pour bien fixer les attentes, sachez qu'il faudra attendre encore plus longtemps avant que cela n'arrive pour Borderlands 4.
En attendant donc la possible arrivée de Borderlands 4 dans le Game Pass, et si vous désirez absolument découvrir ce nouvel opus dès son lancement, il va donc falloir passer par la case achat, que vous soyez sur PS5, Xbox Series ou bien PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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