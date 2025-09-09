De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Borderlands 4 est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Borderlands 4 est-il dans le Game Pass ?

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Ce type de réduction ou l'intégration de Borderlands 3 à des abonnements comme le Game Pass ne s'est produit que cinq ans après sa sortie initiale. Profitez-en tant qu'elle est là ! Pour bien fixer les attentes, sachez qu'il faudra attendre encore plus longtemps avant que cela n'arrive pour Borderlands 4.

PC (Steam) : Édition Standard → 49,99 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe → 70,99 € au lieu de 100 €, soit 29 % de réduction. Édition Super Deluxe → 92,99 € au lieu de 130 €, soit 28 % de réduction.

(Steam) : PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Développé par Gearbox Software et édité par 2K,, qui est catégorisé comme un looter shooter, débarque au cours du mois de septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu. Plusieurs joueurs et joueuses comptent se plonger dans cette nouvelle aventure aux côtés des Chasseurs de l'Arche. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent si le titre est présent ou non danset désirent, de ce fait, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.Dans ce qui suit, nous vous indiquons tout ce qu'il y a à savoir à propos deNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative, au moment où nous écrivons ces lignes :Cependant, il y a des chances queintègre, dans un futur plus ou moins proche,. En effet, comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux, AAA et/ou indépendants, débarquent régulièrement dans le service de Microsoft, c'est-à-dire tous les mois. De ce fait, il se pourrait que Gearbox Software décide de proposer, à l'avenir.Soulignons, toutefois, le fait que cette potentielle intégration depourrait ne pas se faire avant plusieurs années, selon de récents propos de la part de Randy Pitchford :En attendant donc la possible, et si vous désirez absolument découvrir ce nouvel opus dès son lancement, il va donc falloir passer par la case achat, que vous soyez sur PS5, Xbox Series ou bien PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :