007 First Light : Sa durée de vie déjà évoquée

Des informations concernant la durée de vie de 007 First Light ont, récemment, été partagées.

À la fin du mois de mai 2026, les joueurs et les joueuses pourront parcourir les nouvelles aventures vidéoludiques de James Bond, narrées dans 007 First Light. Au moment où nous écrivons ces lignes, il reste donc plus que quelques jours à patienter avant de pouvoir plonger dans le titre d'IO Interactive. Cependant, la durée de vie de 007 First Light serait déjà connue.

La durée de vie de 007 First Light déjà dévoilée

En effet, le YouTubeur JorRaptor a assisté à un événement hands-on pour 007 First Light et a ainsi pu discuter avec les développeurs de chez IO Interactive. Dès lors, dans une récente vidéo disponible sur sa chaîne YouTube, JorRaptor indique que la durée de vie de 007 First Light serait de 20 heures environ (campagne seulement).

Évidemment, celles et ceux qui voudront décrocher le trophée Platine ou bien le 100 % du titre risquent d'y passer un peu plus de temps. À cela, ajoutons le fait que 007 First Light dispose d'une assez bonne rejouabilité et devrait donc occuper les joueurs et les joueuses pendant un bon moment, soit bien plus que 20 heures.

De la rejouabilité pour 007 First Light

Tout au long de l'aventure 007 First Light, les joueurs et les joueuses pourront aborder les missions ainsi que les situations de différentes manières. De ce fait, il sera tout à fait possible de les rejouer, tout en changeant son approche. En plus de cela, IO Interactive a expliqué que 007 First Light comporte un système de défis, via le simulateur tactique. En réalisant les objectifs proposés, les joueurs et les joueuses gagneront des renseignements (monnaie en jeu), qui peuvent être échangés contre de nouvelles armes ou améliorations pour les équipements. Une activité qui semble très intéressante sur le papier et qui viendra donc gonfler la durée de vie de 007 First Light, notamment pour toutes celles et ceux qui s'y intéresseront. D'autant plus qu'IO Interactive a prévu d'implanter de nouveaux défis, après le lancement du titre.

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Rappelons, en guise de conclusion, que 007 First Light est attendu pour le 27 mai 2026 sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. La version Nintendo Switch 2 arrivera, quant à elle, un peu plus tard, soit « cet été », selon les dernières informations connues.