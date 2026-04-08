007 First Light : La version Switch 2 repoussée à une date indéterminée

Les joueurs Nintendo devront patienter un peu plus longtemps pour incarner le célèbre agent secret. IO Interactive a officiellement confirmé que la version Switch 2 de 007 First Light ne sortira pas en même temps que les autres, repoussant l'arrivée de James Bond à l'été prochain.

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Une sortie décalée pour la console de Nintendo

007 First Light comes to PlayStation®5, Xbox Series X|S, and PC on May 27th, 2026, and Nintendo Switch 2 later this summer. We're excited to see players discovering James Bond's reimagined origin story, and we are looking forward to bringing you the best game experience possible… — 007 First Light (@007GameIOI) April 8, 2026

007 First Light arrive sur PlayStation 5, Xbox Series et PC le 27 mai 2026, et sur Nintendo Switch 2 plus tard cet été. Nous sommes impatients de voir les joueurs découvrir l'histoire d'origine réinventée de James Bond, et nous avons hâte de vous offrir la meilleure expérience de jeu possible sur toutes les plateformes.

















Le défi technique de l'hybride

à la précommande sur PC avec une petite économie

Le développement desemble décidément semé d'embûches. Alors que le titre d'IO Interactive a déjà fait l'objet d'un léger report en début d'année, le studio danois vient d'annoncer une mauvaise nouvelle pour les possesseurs de la dernière console de Nintendo. Si les versions destinées aux machines de Sony et Microsoft maintiennent leur cap,Après quelques rumeurs, suggérant que la version Switch 2 de 007 First Light n'arriverait pas durant ce mois de mai, les développeurs, le studio IO Interactive a finalement pris la parole pour clarifier la situation.Le studio responsable de la franchise Hitman a ainsi confirmé le retard,. La sortie simultanée sur toutes les plateformes n'est plus à l'ordre du jour. Les développeurs ont besoin d'une période d'optimisation prolongée pour s'assurer queCe décalage n'est pas véritablement une surprise. Depuis l'annonce initiale du projet, IO Interactive s'est bien gardé de montrer la moindre image tournant sur le matériel de Nintendo., même de nouvelle génération. Le jeu promettant des séquences d'infiltration exigeantes et des fusillades explosives, le maintien d'une fluidité exemplaire est crucial.Si plusieurs productions sont finalement arrivées sur la Switch 2, la console a vu d'autres projets être mis en pause, pour ne pas dire annulés, comme Borderlands 4, ou encore Starfield, même si ce portage n'a jamais été officialisé. L'objectif est clair pour les créateurs du jeune agent 007,Dans tous les cas, les joueurs pourront découvrir 007 First Light dès le 27 mai, sur PC, PS5 et Xbox Series, et normalement cet été sur Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose déjà