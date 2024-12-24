Zenless Zone Zero : Une surprise gratuite prévue pour la version 1.5 ?

Les leaks sur la version 1.5 de Zenless Zone Zero se multiplient en cette fin d'année, mais l'un d'eux devrait ravir les Proxys débutants comme confirmés.
La version 1.4 de Zenless Zone Zero
est disponible depuis le 18 décembre 2024. Cependant, depuis la sortie de cette mise à jour, les serveurs tests débordent d'informations sur la prochaine version du jeu, prévue pour début 2025. Depuis son déploiement dans les versions de test, les utilisateurs ont découvert que deux nouveaux personnages seraient introduits dans cette mise à jour.
Un autre leak a mis en lumière le potentiel lancement d'un élément déjà présent dans Genshin Impact. Néanmoins, une nouvelle fuite d'informations laisse sous-entendre qu'HoYoverse souhaiterait augmenter les chances des Proxys d'obtenir les deux nouveaux personnages confirmés. Pour cela, le développeur aurait prévu un petit cadeau pour célébrer un événement majeur dans Zenless Zone Zero.
L'équivalent de 30 invocations offertes dans Zenless Zone Zero pour le Nouvel An chinois ?
HoYoverse étant un studio chinois, le Nouvel An tient une place importante dans ses différents titres. Ainsi, des événements temporaires en lien avec cette célébration sont proposés dans Genshin Impact et dans Honkai: Star Rail. Étant sorti en juillet 2024, Zenless Zone Zero n'a pas encore eu droit à ses festivités du Nouvel An. Toutefois, un leak partagé par Flying Flame
(l'une des sources les plus fiables de la communauté) a révélé que la nouvelle année aurait droit à son événement spécial dans la Nouvelle-Eridu.
Pour l'occasion, HoYoverse proposerait non pas un, mais deux événements de connexions
. Après chaque mise à jour, Zenless Zone Zero récompense les joueurs qui se connectent quotidiennement pendant 7 jours en leur offrant 10 bandes-maîtresses chiffrées, indispensables pour obtenir les Agents proposés en bannière temporaire. Mais pour le Nouvel An , un deuxième événement de ce type serait proposé. En complément, Flying Flame a révélé que 10 bandes supplémentaires devraient être livrées aux joueurs par le biais d'un courrier en jeu.
Au total, il serait donc possible d'obtenir 30 bandes-maîtresses chiffrées. En temps normal, il faut récupérer 4800 Polychromes pour obtenir ces bandes en jeu. Cependant, aucune information ne précise si cette campagne serait disponible au lancement de la version 1.5 ou si elle arriverait plus tard. Il va falloir patienter encore un peu avant de le découvrir. Pour l'heure, n'oubliez pas que vous pouvez obtenir gratuitement un Agent de rang S
pour agrandir votre équipe dans Zenless Zone Zero.
commentaire (1)
juste comme ça 10 + 10 ça fait 20 pas 30