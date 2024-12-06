Zenless Zone Zero : Récupérez gratuitement cet Agent de rang S

Comme un cadeau pour célébrer le lancement de la version 1.4 et l'arrivée proche des fêtes de fin d'année, Zenless Zone Zero vous offre un Agent de rang S spécial. Découvrez comment l'obtenir.
Pour obtenir un Agent de rang S dans Zenless Zone Zero
, la seule option possible est de tenter sa chance via le système de bannière. Qu'elle soit permanente ou temporaire, elle octroie en échange de quelques bandes maîtresses des moteurs-amplis pour améliorer vos personnages et des Agents de rang S ou A. Mais si la chance n'est pas de votre côté, ce petit jeu peut se changer en véritable torture.
Obtenir un Agent de rang S gratuitement est donc un cadeau tombé du ciel pour de nombreux Proxys
, notamment ceux qui débutent l'aventure Zenless Zone Zero. Pourtant, vous allez bien pouvoir profiter de cette opportunité unique. En prime, vous allez pouvoir obtenir un Agent disponible sur la bannière temporaire de la version 1.4.
Obtenez très facilement Harumasa, l'archer électrique de Zenless Zone Zero
Au déploiement de la version 1.4 de Zenless Zone Zero, tous les joueurs pourront récupérer gratuitement et sans condition requises Asaba Harumasa. Quatrième et dernier membre de la Section 6, Harumasa est un Agent de type Électrique / Attaque
. Si vous ne possédez aucun personnage possédant ces attributs ou que vous souhaitez renforcer l'une de vos équipes, il est le candidat idéal.
De plus, son mode d'obtention est très simple. Pour le récupérer, il vous suffit de vous connecter à Zenless Zone Zero à partir du 18 décembre prochain à Midi heure française.
Via l'événement temporaire « Un visiteur spécial », l'Agent sera automatiquement ajouté à la liste de vos personnages jouables. En bonus, HoYoverse vous offre simultanément tous les composants nécessaires pour faire évoluer Harumasa jusqu'au niveau 40
. Vous pouvez donc faire de belles économies de composants et l'intégrer à vos équipes.
Dans le même temps, Harumasa disposera de sa propre bannière temporaire
. Même s'il est offert aux joueurs, tenter votre chance dans la bannière en obtenant d'autres exemplaires de l'Agent augmente son niveau de Cinéma. Améliorable jusqu'à 6 fois avec ce système, vous pouvez le rendre encore plus puissant. Alors le 18 décembre prochain, pensez à vous connecter à Zenless Zone Zero pour profiter de ce cadeau exceptionnel proposé pour une durée limitée !
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