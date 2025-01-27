Zenless Zone Zero : Un personnage inédit offert gratuitement dans la version 1.6 ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 27 janvier 2025 à 16h28
Actuellement disponible sur les serveurs tests, la version 1.6 de Zenless Zone Zero se dévoile progressivement. Mais le patch pourrait être l'occasion d'obtenir facilement un nouvel Agent.
Zenless Zone Zero : Un personnage inédit offert gratuitement dans la version 1.6 ?
Dès qu'une nouvelle version est disponible sur les serveurs tests de Zenless Zone Zero, les joueurs et la communauté décortiquent chaque détail en vue de trouver les surprises cachées. Récemment, HoYoverse a dévoilé que la version 1.6 introduirait 3 nouveaux personnages jouables dans la Nouvelle-Eridu. Mais un leak suggère que l'un d'entre eux pourra être récupéré gratuitement, sans avoir à dépenser un seul Polychrome.

Un membre des Fils de Calydon récupérable via un événement temporaire dans Zenless Zone Zero

Ce n'est pas la première fois qu'HoYoverse permet aux Proxys d'obtenir gratuitement de nouveaux Agents pour leur équipe. Ce fut le cas par le passé avec Harumasa, Anby, Billy, Nicole, Corin, Ben ou encore Soukaku. En règle générale, les Agents offerts de cette manière sont de rang A. Or, la fuite partagée par Knight_Steve_ sur la page Reddit r/zenlesszonezeroleaks_ indique qu'un événement similaire aurait lieu dans la version 1.6 avec l'un des nouveaux personnages annoncés. 

zzz-pulchra
L'agent en question serait Pulchra, une Thirienne déjà rencontrée dans le jeu. D'après les informations récoltées, elle pourrait être la récompense finale d'une expérience temporaire baptisée « Panther Express ». Cependant, aucun détail sur la nature de l'événement ou les conditions à remplir n'ont été mis en ligne. Il faut donc attendre une confirmation officielle de la part d'HoYoverse, via un livestream de présentation par exemple, pour confirmer ou non ce cadeau.

Pour l'heure, les joueurs peuvent pleinement profiter du contenu de la version 1.5 de Zenless Zone Zero. Quant aux plus impatients, ils devront patienter jusqu'au mois de mars avant d'en savoir plus sur Pulchra et les autres personnages annoncés.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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