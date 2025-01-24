Zenless Zone Zero : 3 nouveaux personnages annoncés pour la version 1.6

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 24 janvier 2025 à 19h14
Alors que la version 1.6 sera prochainement déployée sur les serveurs tests, HoYoverse a révélé les nouveaux Agents qui arriveront dans cette mise à jour de Zenless Zone Zero.
Zenless Zone Zero : 3 nouveaux personnages annoncés pour la version 1.6
L'annonce de nouveaux personnages jouables est toujours un événement très suivi par la communauté de Zenless Zone Zero. Généralement, les révélations surviennent via des leaks ou des captures d'écran prises sur les serveurs tests du jeu. Toutefois, HoYoverse sait également surprendre les Proxys en dévoilant via ses réseaux sociaux l'arrivée des nouvelles figures. En l'espace de quelques jours, ce ne sont pas moins de 3 Agents qui ont été révélés, dont une figure déjà bien connue.

Zenless Zone Zero va accueillir Pulchra, Gachette et une nouvelle version d'Anby 

Le premier personnage jouable qui intégrera la liste des Agents avec la version 1.6 de Zenless Zone Zero est Pulchra Fellini. Rencontrée lors de l'épisode du Tour de l'Enfer, cette Thirienne membre des Fils de Calydon avait déjà intrigué la communauté par son attitude et ses réactions face à Bernice. D'après les avis de certains joueurs, cet Agent Physique / Confusion serait de rang A.


La deuxième révélation concerne un personnage présent depuis le lancement de Zenless Zone Zero. Membre des Lièvres rusés, Anby Demara est à l'origine un Agent de rang A Électrique / Confusion. Cependant, l'image partagée sur X/Twitter suggère que la passionnée de burgers va avoir droit à une nouvelle version de rang S Électrique / Attaque. De plus, cette Anby pourrait ne pas être rattachée à la famille de Nicole, Billy et Nekomata car elle se nomme Anby Soldat d'Argent. Elle appartiendrait à une nouvelle faction, encore inconnue. 


Enfin, HoYoverse a présenté sur son compte officiel X/Twitter un visage encore inédit : celui de Gâchette. Encore très mystérieuse, cette femme aux longs cheveux blonds et aux yeux masqués pourrait devenir un must pour les joueurs. En effet, elle possède les mêmes caractéristiques que la version classique d'Anby, à savoir un rôle Électrique / Confusion. Toutefois, plusieurs rumeurs laisseraient sous-entendre qu'elle serait de rang S. Mais cela reste à confirmer. Pour l'heure, les joueurs savent juste qu'elle appartient à une nouvelle faction : l'Escouade Obole.


L'arrivée des 3 Agents sur les serveurs tests devrait permettre d'en apprendre plus sur leurs capacités en combat. Mais pour ce qui est de leur histoire ou de leurs caractéristiques détaillées, il faudra patienter jusqu'au livestream de présentation de la version 1.6 de Zenless Zone Zero.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Zenless Zone Zero Codes (Août 2026)
Zenless Zone Zero 30 juillet 2026

Zenless Zone Zero Codes (Août 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Zenless Zone Zero, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Zenless Zone Zero débarque sur Steam
Zenless Zone Zero 26 avril 2026

Zenless Zone Zero débarque sur Steam

Le célèbre jeu d'action de HoYoverse s'apprête enfin à conquérir la plateforme de Valve. Une arrivée très attendue sur Steam qui pourrait bien bouleverser les habitudes des joueurs PC et ouvrir la voie à d'autres titres phares du studio chinois.
Zenless Zone Zero version 2.5 : Date de sortie et nouveautés
Zenless Zone Zero 19 décembre 2025

Zenless Zone Zero version 2.5 : Date de sortie et nouveautés

Dans la Nouvelle-Eridu, les fêtes seront synonymes de nouvelle version et de nouveaux Agents à recruter. Découvrez tout ce que vous réserve la mise à jour 2.5 de Zenless Zone Zero, notamment de belles surprises gratuites pour tous les Proxys.

commentaire (0)