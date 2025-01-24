Zenless Zone Zero : 3 nouveaux personnages annoncés pour la version 1.6
le 24 janvier 2025 à 19h14
Zenless Zone Zero va accueillir Pulchra, Gachette et une nouvelle version d'AnbyLe premier personnage jouable qui intégrera la liste des Agents avec la version 1.6 de Zenless Zone Zero est Pulchra Fellini. Rencontrée lors de l'épisode du Tour de l'Enfer, cette Thirienne membre des Fils de Calydon avait déjà intrigué la communauté par son attitude et ses réactions face à Bernice. D'après les avis de certains joueurs, cet Agent Physique / Confusion serait de rang A.
Dossier d'agent | Pulchra— Zenless Zone Zero FR (@ZZZ_FRA) January 23, 2025
« Je me range du côté du vainqueur. Et le vainqueur, c'est toujours moi. »
Pulchra Fellini
« Moi, Pulchra, je pourrais très bien envisager de rejoindre votre petite bande des Fils de Calydon. »
« Une trahison ? Tout de suite les grands mots... »
« Tout… pic.twitter.com/RKCr9fxMiN
La deuxième révélation concerne un personnage présent depuis le lancement de Zenless Zone Zero. Membre des Lièvres rusés, Anby Demara est à l'origine un Agent de rang A Électrique / Confusion. Cependant, l'image partagée sur X/Twitter suggère que la passionnée de burgers va avoir droit à une nouvelle version de rang S Électrique / Attaque. De plus, cette Anby pourrait ne pas être rattachée à la famille de Nicole, Billy et Nekomata car elle se nomme Anby Soldat d'Argent. Elle appartiendrait à une nouvelle faction, encore inconnue.
Dossier d'agent | Soldat d'argent - Anby— Zenless Zone Zero FR (@ZZZ_FRA) January 23, 2025
« La préparation pour la grande bataille. Hmm, une séquence typique de film. »
Soldat d'argent - Anby
« Les burgers, c'est le plat idéal. Et je ne dis pas ça parce que j'adore ça. »
« Il faut se rendre à l'évidence. On y trouve un… pic.twitter.com/AGglJuvAdH
Enfin, HoYoverse a présenté sur son compte officiel X/Twitter un visage encore inédit : celui de Gâchette. Encore très mystérieuse, cette femme aux longs cheveux blonds et aux yeux masqués pourrait devenir un must pour les joueurs. En effet, elle possède les mêmes caractéristiques que la version classique d'Anby, à savoir un rôle Électrique / Confusion. Toutefois, plusieurs rumeurs laisseraient sous-entendre qu'elle serait de rang S. Mais cela reste à confirmer. Pour l'heure, les joueurs savent juste qu'elle appartient à une nouvelle faction : l'Escouade Obole.
Dossier d'agent | « Gâchette »— Zenless Zone Zero FR (@ZZZ_FRA) January 24, 2025
« Je te vois. »
Gâchette
« Je trouverai le véritable responsable de la chute de l'ancienne capitale et lui ferai payer pour ce qu'il a fait. »
« Si le passeur qui me montrera la vérité exige de moi un prix... je suis prête à payer de ma vie. »
«… pic.twitter.com/SMvHbNErBz
L'arrivée des 3 Agents sur les serveurs tests devrait permettre d'en apprendre plus sur leurs capacités en combat. Mais pour ce qui est de leur histoire ou de leurs caractéristiques détaillées, il faudra patienter jusqu'au livestream de présentation de la version 1.6 de Zenless Zone Zero.
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