Zenless Zone Zero : 3 nouveaux personnages annoncés pour la version 1.6

Alors que la version 1.6 sera prochainement déployée sur les serveurs tests, HoYoverse a révélé les nouveaux Agents qui arriveront dans cette mise à jour de Zenless Zone Zero.

Zenless Zone Zero va accueillir Pulchra, Gachette et une nouvelle version d'Anby

Dossier d'agent | Pulchra



« Je me range du côté du vainqueur. Et le vainqueur, c'est toujours moi. »

Pulchra Fellini



« Moi, Pulchra, je pourrais très bien envisager de rejoindre votre petite bande des Fils de Calydon. »

« Une trahison ? Tout de suite les grands mots... »

« Tout… pic.twitter.com/RKCr9fxMiN — Zenless Zone Zero FR (@ZZZ_FRA) January 23, 2025

Dossier d'agent | Soldat d'argent - Anby



« La préparation pour la grande bataille. Hmm, une séquence typique de film. »

Soldat d'argent - Anby



« Les burgers, c'est le plat idéal. Et je ne dis pas ça parce que j'adore ça. »

« Il faut se rendre à l'évidence. On y trouve un… pic.twitter.com/AGglJuvAdH — Zenless Zone Zero FR (@ZZZ_FRA) January 23, 2025

Dossier d'agent | « Gâchette »



« Je te vois. »

Gâchette



« Je trouverai le véritable responsable de la chute de l'ancienne capitale et lui ferai payer pour ce qu'il a fait. »

« Si le passeur qui me montrera la vérité exige de moi un prix... je suis prête à payer de ma vie. »

«… pic.twitter.com/SMvHbNErBz — Zenless Zone Zero FR (@ZZZ_FRA) January 24, 2025