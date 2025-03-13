Zenless Zone Zero : Les voix de 2 personnages remplacées à cause de l'IA
Publié par Justine Manchuelle
le 13 mars 2025 à 14h42
le 13 mars 2025 à 14h42
La version 1.6 de Zenless Zone Zero n'est disponible que depuis quelques jours, mais un détail troublant a capté l'attention des joueurs et mis en lumière une terrible réalité.
La mise à jour du 12 mars de Zenless Zone Zero emmène les joueurs « Au cœur des ruines oubliées ». Comme les précédentes versions, celle-ci apporte son lot de nouveautés, comme un chapitre inédit de l'histoire principale, de nouveaux Agents à recruter ou des correctifs. Cependant, les Proxys ayant lancé l'histoire principale ont noté un petit changement étrange. En effet, les personnages de Von Lycaon et de Soldat 11 ont une voix différente de celle des précédentes mises à jour.
Or, les comédiens de doublage des deux personnages ont confirmé cette information et partagé leur mécontentement sur les réseaux sociaux. En effet, pour ces nouveaux chapitres, Soldat 11 et Von Lycaon ont des voix différentes de celles de leurs débuts.
Plusieurs acteurs et syndicats s'unissent lors de la grève des jeux vidéo de la SAG-AFTRA. L'objectif premier est de protéger les comédiens de doublage contre l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les productions vidéoludiques, notamment la création de répliques vocales sans consentement. Emeri Chase et Nicholas Thurkettle ont rejoint le mouvement, ne pouvant pas participer à l'enregistrement de plusieurs répliques de leurs personnages respectifs. De fait, le studio de production a remplacé ces voix manquantes par celles de nouveaux acteurs.
Les deux comédiens concernés ont vivement réagi sur X/Twitter car ils ont appris leur remplacement au lancement de la mise à jour. Si la première mentionne qu'elle pouvait être remplacée mais qu'elle s'attendait à un silence du personnage, l'autre dénonce le manque de communication de la part d'HoYoverse et du studio d'enregistrement. À ce jour, la grève est toujours d'actualité, car aucun accord n'a été trouvé entre la SAG-AFTRA et les studios de jeux vidéo. Le scénario peut donc se reproduire et d'autres productions pourraient être impactées.
Or, les comédiens de doublage des deux personnages ont confirmé cette information et partagé leur mécontentement sur les réseaux sociaux. En effet, pour ces nouveaux chapitres, Soldat 11 et Von Lycaon ont des voix différentes de celles de leurs débuts.
Un changement soudain dans Zenless Zone Zero lié à un combat contre l'utilisation de l'IA dans le doublageSi ce choix peut surprendre, la modification des voix des deux personnes est pourtant bien mentionnée dans le patch note de la version 1.6. À noter que cette modification ne concerne que le doublage anglais de Zenless Zone Zero. Mais pour comprendre cette situation, il faut revenir quelques mois en arrière, en juillet 2024.
Hey proxies,— Emeri Chase (@emerichase) March 12, 2025
I was replaced as Soldier 11 because I am unwilling to perform work not covered by a SAG Interim Agreement during a strike for AI protections, the outcome of which will determine the future of our industry.
Any other theories that pop up are incorrect.
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Plusieurs acteurs et syndicats s'unissent lors de la grève des jeux vidéo de la SAG-AFTRA. L'objectif premier est de protéger les comédiens de doublage contre l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les productions vidéoludiques, notamment la création de répliques vocales sans consentement. Emeri Chase et Nicholas Thurkettle ont rejoint le mouvement, ne pouvant pas participer à l'enregistrement de plusieurs répliques de leurs personnages respectifs. De fait, le studio de production a remplacé ces voix manquantes par celles de nouveaux acteurs.
Proxies - thank you for the kindness, support, and understanding on my last post. You helped turn an anxious moment into a celebratory reminder that no matter what business obstacles come, we share a deep love for our Wolf Thiren butler and can't wait to hear him speak again. pic.twitter.com/NLJJbOBvGZ— Nicholas Thurkettle likes a Blue Sky (@NThurkettle) March 3, 2025
Les deux comédiens concernés ont vivement réagi sur X/Twitter car ils ont appris leur remplacement au lancement de la mise à jour. Si la première mentionne qu'elle pouvait être remplacée mais qu'elle s'attendait à un silence du personnage, l'autre dénonce le manque de communication de la part d'HoYoverse et du studio d'enregistrement. À ce jour, la grève est toujours d'actualité, car aucun accord n'a été trouvé entre la SAG-AFTRA et les studios de jeux vidéo. Le scénario peut donc se reproduire et d'autres productions pourraient être impactées.
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