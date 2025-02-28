Zenless Zone Zero version 1.6 : Date de sortie et nouveautés

HoYoverse a présenté la version 1.6, qui sera prochainement déployée sur Zenless Zone Zero. Nous connaissons désormais sa date de sortie ainsi que son contenu.
Pendant le livestream/programme spécial du 28 février 2025, le studio de développement HoYoverse a présenté la version 1.6 de Zenless Zone Zero, « Au milieu des ruines oubliées »
. Les équipes en charge du développement ont présenté en détail le contenu de cette mise à jour axée sur le passé d'un personnage apprécié et sur des factions militaires.
Quand sort la version 1.6 de Zenless Zone Zero ?
Les Proxys de Zenless Zone Zero guettent la prochaine mise à jour du titre dès l'annonce du livestream. Ainsi, la communauté se demande quand la version 1.6 sera déployée sur le dernier-né du studio HoYoverse. La version 1.6 de Zenless Zone Zero sera disponible dès le 12 mars 2025
, après une maintenance des serveurs de plusieurs heures.
En dédommagement, HoYoverse offrira quelques Dennies et Polychromes récupérables depuis la messagerie du jeu. Dès que l'heure exacte de sortie de la version 1.6 de Zenless Zone Zero
aura été révélée, nous vous tiendrons informés.
Aperçu des nombreuses nouveautés introduites par la version 1.6 de Zenless Zone Zero
En plus de la date de déploiement, le contenu de la version 1.6 de Zenless Zone Zero a été présenté plus en détail. Dans une précédente publication sur leurs réseaux sociaux, HoYoverse avait confirmé que 3 personnages arriveraient dans cette version
: Anby Soldat d'argent, Gâchette et Pulchra.
Mais Anby aura surtout des choses à nous raconter. Cette mise à jour nous proposera de revivre le passé de la membre des Lièvres rusées, et surtout d'en apprendre plus sur son lien avec Soldat 11. Quant à la trame principale, elle aura comme éléments vedettes une vente aux enchères, un mystérieux artefact et deux personnages : Hugo et Viviane. Toutefois, Zenless Zone Zero compte bien proposer davantage de contenu aux Proxys. Voici un récapitulatif des annonces et du contenu de la version 1.6 : « Au milieu des ruines oubliées » :
- Nouveaux personnages jouables :
- Anby Soldat d'argent - Rang S Électrique/Attaque
- Gâchette - Rang S Électrique/Confusion
- Pulchra Fellini - Rang A Physique/Confusion
Avec la version 1.6, le système de double bannière est maintenu
. Anby Soldat d'argent sera en vedette de la phase 1, aux côtés de Pulchra et de Bernice. Gâchette pourra être obtenue au cours de la phase 2, et elle sera accompagnée de Zhu Yuan.
- Ajout de nouveaux événements à la trame principale
- Nouvelle histoire d'agent : Gâchette
- Nouveau mode de jeu de la Néantre Zéro, « Opération dans l'ombre »
- Nouveaux défis de la Néantre Zéro avec arrivée du boss Gepetto
- Nouveaux événements mettant des Bangboos à l'honneur : « En avant, petit titan » et « Petit chevalier, grand assaut ». En validant les 10 épreuves de « Petit chevalier, grand assaut », les Proxys pourront récupérer gratuitement l'agent Pulchra
- Nouveau mini-jeu de tir en vue à la troisième personne où Gâchette devra éliminer le plus de cibles possibles
- Événements de connexions journaliers avant le déploiement de la version
- Correctifs et améliorations de nombreuses fonctionnalités en jeu
Rendez-vous donc le 12 mars prochain pour découvrir tout le contenu de la version 1.6 de Zenless Zone Zero. Enfin, les joueurs les plus réactifs peuvent profiter d'un code d'échange exclusif post-événement
pour obtenir gratuitement 300 Polychromes, 30 000 Dennies, des journaux d'inspecteur principal et des modules énergétiques de Moteur-Ampli. Le titre du studio HoYoverse est, rappelons-le, disponible sur PC, PS5 ainsi que sur les appareils iOS et Android
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