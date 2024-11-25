Zenless Zone Zero : Les composants à réunir pour faire évoluer Lighter au niveau 60

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 25 novembre 2024 à 18h00
Si vous souhaitez ajouter Lighter à votre équipe d'agents dans Zenless Zone Zero, préparez au mieux son arrivée en collectant dès maintenant les composants pour sa montée de niveau.
Zenless Zone Zero : Les composants à réunir pour faire évoluer Lighter au niveau 60
Le 27 novembre 2024, Zenless Zone Zero accueillera la phase 2 de la mise à jour 1.3, Représailles virtuelles. Après 3 semaines dédiées à Yanagi, la demoiselle aux cheveux roses va être remplacée par Lighter, le champion des Fils de Calydon. Mais pour qu'il puisse faire d'importants dégâts lors des sessions d'entrainement ou de vos explorations dans la Néantre Zéro, il est recommandé de lui faire atteindre rapidement le niveau maximal. Pour gagner du temps, récoltez sans attendre ses composants.

Liste des composants pour faire évoluer Lighter au niveau 60

Lighter est un agent de rang S appartenant à la faction des Fils de Calydon. Les Proxys ont pu le découvrir lors de la mise à jour du Tour de l'Enfer, où ils ont pu le voir frapper ses ennemis à coups de poing enflammés. Sans surprise, cet agent possède l'attribut Feu et la spécialité Confusion. Il n'est d'ailleurs pas le seul personnage de Zenless Zone Zero à posséder ces caractéristiques. Il partage ces caractéristiques avec Koleda, un autre agent de rang S.

Miniature vidéo

Pour obtenir Lighter, vous devrez obligatoirement passer par le système de bannière temporaire et dépenser des bandes maîtresses chiffrées. Le personnage y sera disponible pendant 3 semaines, jusqu'au 18 décembre prochain. Pendant toute la durée de la bannière, les chances d'obtenir Lighter sont augmentées de 50 %. Cependant, son obtention n'est pas garantie et vous pouvez récupérer un autre personnage de rang S si la chance n'est pas au rendez-vous. 

Une fois que vous aurez débloqué Lighter, l'objectif sera de lui faire atteindre le niveau 60 le plus rapidement possible et d'améliorer toutes ses compétences. Attention, ce palier ne peut être atteint que si vous avez atteint le niveau 60 de Proxy. Même si vous ne pouvez pas encore l'atteindre, profitez chaque jour de l'entrainement de l'A.I.N pour accumuler les composants nécessaires à la montée de niveau. Pour Lighter, focalisez votre attention sur les composants Confusion (classiques, renforcés et spécialisés) ainsi que sur les Puces de feu. Ne négligez pas les Dennies, car il vous faudra 2 900 000 Dennies pour que Lighter atteigne sa puissance maximale. 

GW_Lighter_prep
Si la chance est au rendez-vous, augmentez le nombre de composants obtenus en buvant un café spécifique avant de partir à l'entrainement. Enfin, n'oubliez pas de venir à bout des Défis Experts à l'Avant-Poste pour obtenir les matériaux rares permettant d'améliorer les attaques et compétences de Lighter, afin d'en faire une véritable machine à dégâts.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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