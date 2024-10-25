Zenless Zone Zero Version 1.3 : Date de sortie et nouveautés

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 25 octobre 2024 à 15h50
HoYoverse a présenté la version 1.3, qui sera prochainement déployée sur Zenless Zone Zero. Nous connaissons désormais sa date de sortie ainsi que son contenu.
Zenless Zone Zero Version 1.3 : Date de sortie et nouveautés
Pendant le livestream/programme spécial du 25 octobre 2024, le studio de développement HoYoverse a présenté la version 1.3 de Zenless Zone Zero, nommée « Représailles virtuelles ». Comme à l'accoutumée dans le cadre de ces événements, les équipes chargées du titre ont donné des informations concernant le contenu de cette nouvelle version, mais également sa date de sortie.

Quand sort la version 1.3 de Zenless Zone Zero ?

Les Proxies de Zenless Zone Zero attendent toujours avec une certaine impatience la prochaine mise à jour du titre. Ainsi, la communauté se demande tout naturellement quand la version 1.3 sera déployée sur le dernier né du studio HoYoverse. Le livestream du 25 octobre 2024 a permis de connaître la date de lancement de cette nouvelle mise à jour, et elle arrivera très rapidement pour le plus grand plaisir des joueuses et joueurs. 

La date de sortie de la version 1.3 de Zenless Zone Zero est fixée au 6 novembre 2024, et sera disponible après une maintenance des serveurs de plusieurs heures. En dédommagement, il est possible qu'HoYoverse offre quelques Dennies ou Polychromes récupérables depuis la messagerie du jeu. Dès que l'heure exacte de sortie de la version 1.3 de Zenless Zone Zero aura été révélée, nous vous tiendrons informés.

Miniature vidéo

Aperçu des nouveautés introduites par la version 1.3 de Zenless Zone Zero

En plus de la date de déploiement, le contenu de la version 1.3 de Zenless Zone Zero a été révélé lors de cette présentation. Après un détour sur la Couronne extérieure avec le Tour de l'Enfer, HoYoverse nous en apprendra davantage sur la Section 6, dont le seul personnage jouable à l'heure où ces lignes sont écrites est Soukaku. Voici un récapitulatif des annonces et nouveautés apportées par la mise à jour « Représailles virtuelles »: 
  • Nouveaux personnages jouables : 
    • Phase 1 : Yanagi – Rang S Électrique / Anomalie
    • Phase 2 : Lighter – Rang S Feu / Confusion
  • Nouveaux lieux à explorer : le quartier général de la M.A.I.N, le bureau de la Section 6, et le Sān-Z STUDIO
  • Nouveaux Bangboos de rang A : Baddieboo et Knightboo
  • Nouveau chapitre de l'histoire principale
  • Nouvelles histoires d'Agents
  • Ajout de nouveaux modes de jeu permanents et temporaires
  • Nouveaux événements et campagnes avec bonus de connexion quotidienne
  • Nouvelle option pour personnaliser la chambre de votre personnage avec des éléments de décoration
  • Série d'optimisations pour le Compendium et les interfaces
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Rendez-vous donc le 6 novembre 2024 pour découvrir tout le contenu de la version 1.3 de Zenless Zone Zero. Enfin, les joueurs les plus réactifs peuvent profiter d'un code d'échange exclusif post-événement. Entrez le code VIRTUALREVENGE avant le 26 octobre à 23h59 pour obtenir gratuitement 300 Polychromes, 30 000 Dennies, des journaux d'inspecteur principal et des modules énergétiques de Moteur-Ampli. Le titre du studio HoYoverse est, rappelons-le, disponible sur PC, PS5 ainsi que sur les appareils iOS et Android.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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