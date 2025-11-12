Zenless Zone Zero : Livestream de la version 2.4, date et heure de l'événement

Une nouvelle mise à jour de Zenless Zone Zero sera bientôt dévoilée. Découvrez quand sera diffusé le livestream de la version 2.4 du titre et où suivre cette retransmission.
Déjà déployée sur les serveurs tests, la version 2.4 de Zenless Zone Zero
sera bientôt accessible à l'ensemble des Proxys. Pour tenir informée sa communauté, HoYoverse a pris l'habitude de présenter les nouveautés à venir pendant un livestream, également appelé « programme spécial ». Le 12 novembre 2025, l'éditeur et développeur a partagé un message sur le site officiel du jeu pour annoncer cette date que tant de joueurs attendent avec impatience.
Nous connaissons donc la date et l'heure de diffusion du livestream où vous pourrez découvrir en détail le contenu de la mise à jour 2.4 de Zenless Zone Zero, « Au bord de l'Abîme »
.
Date et heure du livestream de la version 2.4 de Zenless Zone Zero
Comme toujours, une publication partagée sur le compte Twitter/X du titre donne toutes les informations liées à l'événement. Nous pourrons donc découvrir les nouveautés de la version 2.4 de Zenless Zone Zero le 14 novembre 2025. Ce programme spécial sera retransmis en direct sur Twitch, mais également sur YouTube. Vous pourrez suivre le livestream dès 12h30 (heure française) sur Twitch et sur YouTube
.
D'ailleurs, l'image qui accompagne la publication confirme l'arrivée dans la version 2.4 du jeu de deux nouveaux personnages : Banyue et Dialyn
. Mais il est précisé qu'un mystérieux invité fera son apparition à la toute fin de ce livestream de présentation. Du côté du scénario principal, cette mise à jour va permettre aux Proxys d'en apprendre plus sur les Exaltés, l'épée Qingming et Ye Shunguang.
Comme toujours, nous vous tiendrons informés et nous présenterons tous les éléments inédits de cette mise à jour dès que la présentation sera terminée.
Comment regarder le livestream de la version 2.4 de Zenless Zone Zero ?
Pour permettre au plus grand nombre de proxys de profiter de l'événement, le programme spécial de la version 2.4 de Zenless Zone Zero sera diffusé simultanément sur Twitch et sur YouTube. Si vous souhaitez découvrir en direct les nouveautés annoncées, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne officielle Zenless Zone Zero depuis lesdites plateformes :
- Chaîne Zenless Zone Zero → Twitch.
- Chaîne Zenless Zone Zero → YouTube.
De plus, celles et ceux qui assisteront à l'événement pourront récupérer un code pour obtenir gratuitement 300 Polychromes et d'autres surprises.
Il ne reste plus qu'à patienter encore quelques jours pour découvrir la version 2.4 de Zenless Zone Zero. Pour conclure, rappelons que le titre est disponible gratuitement sur PC, PS5, sur les appareils iOS/Android ainsi que sur les consoles Xbox.
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