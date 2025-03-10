Zenless Zone Zero : Le dernier trailer du jeu a été censuré

Quelques heures seulement après sa mise en ligne, le trailer présentant le personnage de Pulchra de Zenless Zone Zero a été retiré du YouTube sud-coréen pour une raison étonnante.
HoYoverse a pris l'habitude de mettre en ligne de courtes vidéos avant l'arrivée d'Agents dans Zenless Zone Zero
. Souvent réalisées en animation 2D, elles permettent d'en apprendre plus sur la personnalité, le passé ou le style de combat d'un personnage. Alors que la version 1.6 de Zenless Zone Zero
sera déployée en jeu le 12 mars, la chaîne YouTube du jeu a donc mis en ligne une présentation de Pulchra, un Agent disponible dans cette mise à jour
.
Cependant, la vidéo a rapidement fait l'objet d'une censure en Corée du Sud.
En effet, YouTube a considéré que celle-ci violait le règlement de YouTube car elle propose du contenu suggestif et de la nudité.
Zenless Zone Zero jugé trop pornographique par YouTube ?
Dans la vidéo en question, le personnage de Pulchra est installée sur une table de massage. Elle attend l'arrivée d'une masseuse et reçoit par la suite plusieurs soins du corps. Or, les cris émis par le personnage et plusieurs plans montrant son dos nu et ses jambes ont été interprétés par les bots de YouTube comme du contenu pornographique
.
Pulchra's korean PV got removed because it was too sexual
byu/windowhihi inZenlessZoneZero
Rapidement, la vidéo a donc été bloquée en Corée du Sud. Cependant, le pays est le seul où ce contenu a été censuré. Cette situation incongrue a rapidement été partagée sur Reddit. Mais depuis, la censure a été levée sur la version sud-coréenne de YouTube
et la vidéo est de nouveau accessible.
Si Zenless Zone Zero a fait l'objet de censures en jeu par le passé (notamment pour éviter aux joueurs de regarder sous les jupes des personnages féminins), c'est la première fois que le titre d'HoYoverse est confronté à une telle situation
. Mais cela est compréhensible au regard du titre choisi pour la vidéo et de ses bruitages qui peuvent prêter à confusion.
Rappelons pour conclure que Zenless Zone Zero est jouable gratuitement sur PC, sur PlayStation 5 ainsi que sur tous les appareils iOS et Android.
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