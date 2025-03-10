Zenless Zone Zero : Le dernier trailer du jeu a été censuré

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 10 mars 2025 à 18h09
Quelques heures seulement après sa mise en ligne, le trailer présentant le personnage de Pulchra de Zenless Zone Zero a été retiré du YouTube sud-coréen pour une raison étonnante.
Zenless Zone Zero : Le dernier trailer du jeu a été censuré
HoYoverse a pris l'habitude de mettre en ligne de courtes vidéos avant l'arrivée d'Agents dans Zenless Zone Zero. Souvent réalisées en animation 2D, elles permettent d'en apprendre plus sur la personnalité, le passé ou le style de combat d'un personnage. Alors que la version 1.6 de Zenless Zone Zero sera déployée en jeu le 12 mars, la chaîne YouTube du jeu a donc mis en ligne une présentation de Pulchra, un Agent disponible dans cette mise à jour

Cependant, la vidéo a rapidement fait l'objet d'une censure en Corée du Sud. En effet, YouTube a considéré que celle-ci violait le règlement de YouTube car elle propose du contenu suggestif et de la nudité. 

Zenless Zone Zero jugé trop pornographique par YouTube ?

Dans la vidéo en question, le personnage de Pulchra est installée sur une table de massage. Elle attend l'arrivée d'une masseuse et reçoit par la suite plusieurs soins du corps. Or, les cris émis par le personnage et plusieurs plans montrant son dos nu et ses jambes ont été interprétés par les bots de YouTube comme du contenu pornographique.

Pulchra's korean PV got removed because it was too sexual
byu/windowhihi inZenlessZoneZero

Rapidement, la vidéo a donc été bloquée en Corée du Sud. Cependant, le pays est le seul où ce contenu a été censuré. Cette situation incongrue a rapidement été partagée sur Reddit. Mais depuis, la censure a été levée sur la version sud-coréenne de YouTube et la vidéo est de nouveau accessible. 

Miniature vidéo

Si Zenless Zone Zero a fait l'objet de censures en jeu par le passé (notamment pour éviter aux joueurs de regarder sous les jupes des personnages féminins), c'est la première fois que le titre d'HoYoverse est confronté à une telle situation. Mais cela est compréhensible au regard du titre choisi pour la vidéo et de ses bruitages qui peuvent prêter à confusion.

Rappelons pour conclure que Zenless Zone Zero est jouable gratuitement sur PC, sur PlayStation 5 ainsi que sur tous les appareils iOS et Android.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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