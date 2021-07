XDefiant montre deux de ses cartes dans un nouveau trailer

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Annoncé il y a quelques jours à peine,, le nouveau jeu d'Ubisoft prenant sa place dans l'univers de Tom Clancy refait parler de lui, par le biais d'une courte bande-annonce visant simplement à nousCelles-ci ne sont pas mises en avant pour rien, étant donné qu'elles seront les champs de bataille de la première série de tests, qui n'est malheureusement réservée qu'aux États-Unis et Canada.Toutefois, les futurs joueurs peuvent avoir un bon aperçu de ce qui les attend plus tard, avec Emporium qui se trouve dans une ancienne zone commerciale, victime, semble-t-il, du temps et de quelques désagréments. Air and Space, quant à elle, nous plongera au cœur d'un musée, qui rappellera des souvenirs aux amateurs de la franchise The Division. Vous pouvez prendre part à cette petite visite guidée ci-dessous.Pour rappel,. Il proposera un système de classes afin que l'expérience soit personnalisable, avec la possibilité de choisir une arme principale et secondaire, un accessoire et un appareil, le tout pouvant être modifié durant la partie. Plusieurs modes seront également jouables, afin que chaque joueur puisse trouver son bonheur. Notez que le cross-play sera également activé Aucune date de sortie n'a pour le moment été annoncée, mais plusieurs tests auront lieu en amont. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà vous pré-inscrire ici