XDefiant de retour ? Mark Rubin brise le silence sur l'avenir du jeu

Annoncé comme le grand rival de Call of Duty, XDefiant a tragiquement fermé ses portes en 2025. Alors que les fans pleurent encore sa disparition, Mark Rubin, son ancien producteur exécutif, s'est exprimé sur un éventuel retour des serveurs. Une lueur d'espoir suspendue aux difficultés actuelles d'Ubisoft.

Annoncé avec fracas comme le véritable concurrent de la franchise Call of Duty, XDefiant a connu une fin prématurée. Malgré un gameplay nerveux et des mécaniques accrocheuses, le jeu de tir multijoueur a fermé définitivement ses serveurs en 2025, entraînant le départ de Mark Rubin de l'industrie vidéoludique. Pourtant, la communauté refuse de tourner la page et continue d'espérer un miracle. Récemment interpellé par un joueur nostalgique sur les réseaux sociaux, l'ancien producteur exécutif a pris le temps de répondre, relançant ainsi les spéculations autour du titre d'Ubisoft.

Un potentiel retour entre les mains d'Ubisoft

La question posée à Mark Rubin était simple mais chargée d'espoir : y a-t-il une chance de voir les serveurs de XDefiant rallumés un jour ? Le joueur soulignait à quel point le jeu manquait à la communauté, tout en comprenant les coûts liés à la maintenance d'une telle infrastructure. Loin d'ignorer cette requête, Mark Rubin a fait preuve de la transparence qui le caractérisait tant lors du développement du jeu.

I miss it too! That would be up to Ubisoft I imagine they could if they wanted to but I think they have a lot going on right now staying afloat. — Mark Rubin (@PixelsofMark) May 3, 2026

Il a ainsi confirmé que la décision n'appartenait plus à lui, mais bel et bien à l'éditeur français, tout en soulignant le contexte complexe dans lequel se trouve l'entreprise actuellement.

Il me manque aussi ! Cela dépendrait d'Ubisoft. J'imagine qu'ils pourraient le faire s'ils le voulaient, mais je pense qu'ils ont beaucoup de choses à gérer en ce moment pour maintenir le navire à flot.

Un lancement prometteur mais un contenu insuffisant

Pour comprendre la chute de XDefiant, il faut se pencher sur son cycle de vie. Le titre proposait des affrontements dynamiques et des modes de jeu intéressants qui avaient su séduire une base solide de joueurs lors de ses phases de test. Cependant, le manque de contenu au lancement et la lenteur des mises à jour ont eu raison de la patience du grand public. Le jeu donnait l'impression d'être sorti de manière précipitée, sans les fondations nécessaires pour retenir les joueurs sur le long terme dans un marché des jeux service ultra-concurrentiel.

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Malgré ce constat amer, le plaisir de jeu pur était indéniable. C'est précisément cette base de gameplay solide qui pousse aujourd'hui de nombreux passionnés à réclamer une seconde chance pour le titre. La fermeture des serveurs en 2025 a été vécue comme un véritable déchirement pour ceux qui y voyaient une alternative rafraîchissante aux cadors du genre, notamment Call of Duty.







Le retour de XDefiant est très improbable, mais si Ubisoft réunit une équipe qui travaille sur le contenu, pour satisfaire un maximum de joueurs, et en les fidélisant, il n'est pas impossible pour que le FPS revienne un jour. Mais comme le dit si bien Mark Rubin, l'éditeur a actuellement d'autres préoccupations.