Ubisoft travaillerait sur un nouveau shooter multijoueur de science-fiction

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 novembre 2025 à 12h33
De nouvelles fuites évoquent un projet de FPS compétitif signé Ubisoft, connu sous le nom de code Project Scout. Après plusieurs échecs, le studio chercherait à renouer avec le succès de Rainbow Six Siege.
Ubisoft travaillerait sur un nouveau shooter multijoueur de science-fiction
Ubisoft semble prêt à retenter sa chance dans le genre du FPS multijoueur. Selon plusieurs sources concordantes, l'éditeur français travaillerait actuellement sur un jeu de tir compétitif inédit, mêlant affrontements à grande échelle et esthétique science-fiction. Ce projet, baptisé Project Scout, aurait été conçu sous Unreal Engine 5.

Un nouveau FPS ambitieux baptisé Project Scout

xdefiant-futur-rassurant
La fuite provient du leaker Shiny sur X (anciennement Twitter), qui affirme que Project Scout serait un FPS compétitif en ligne prenant place dans un univers futuriste. D'après ses dires, le titre proposerait des batailles à plus grande échelle que celles des productions actuelles d'Ubisoft.

Quelques heures plus tard, un autre utilisateur, 6leaks, a renforcé la rumeur en publiant plusieurs captures d'écran du jeu. Nous y apercevons notamment un écran de chargement illustré par un concept art, ainsi qu'une image in-game en cours de développement affichant l'interface utilisateur, une boussole, un indicateur de niveau d'équipage et un personnage dans un coin de l'écran.

Pour l'heure, Ubisoft n'a pas confirmé l'existence de Project Scout. Les images circulant sur les réseaux pourraient donc provenir d'une phase de préproduction ou d'un prototype interne. Certaines sources évoquent un développement encore à ses débuts, tandis que d'autres y voient un projet déjà bien avancé, potentiellement destiné à concurrencer les grands noms du FPS compétitif.

Un retour vers le multijoueur compétitif

hyperscape
L'éditeur, qui a déjà connu le succès avec Rainbow Six Siege, cherche manifestement à retrouver une place dans un marché dominé par des mastodontes comme Call of Duty, Destiny ou Apex Legends. Reste à savoir si ce nouveau pari parviendra à séduire un public déjà bien occupé.

Après plusieurs tentatives infructueuses comme XDefiant ou Hyper Scape, Ubisoft pourrait bien vouloir réaffirmer son savoir-faire dans le domaine du tir en ligne. L'orientation science-fiction de Project Scout témoigne d'une volonté de sortir du cadre militaire réaliste cher à la marque Tom Clancy pour explorer de nouveaux horizons créatifs.

Si l'information se confirme, ce serait une occasion pour le studio de démontrer sa capacité à innover, tout en tirant parti de la puissance d'Unreal Engine 5 pour offrir des environnements plus vastes et immersifs. S'il est déjà bien avancé, le projet pourrait se révéler d'ici à la fin de l'année.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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