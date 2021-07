XDefiant : Comment s'inscrire aux tests (alpha & bêta) ?

Comment participer aux tests de XDefiant ?

Dans la foulée de son officialisation ce 19 juillet, Ubisoft a indiqué qu'il était, d'ores et déjà, possible de, son nouveau jeu de tir à la première personne, disponible gratuitement.Si les informations sont encore minces, nous savons tout de même que l'expérience se veut intense et personnalisable, avec la possibilité de choisir une classe, une arme principale et secondaire, un appareil et surtout une faction parmi Wolves, Parias, Nettoyeurs et Echelon. Les combats auront lieu sur des cartes accueillant deux équipes de six joueurs, mais d'autres modes, comme Domination ou Escort seront également jouables.Sur le papier,semble donc prometteur et certains auront la chance de tester l'expérience en avant-première, grâce aux différents tests que va organiser Ubisoft, dès le début de ce mois d'août.Ubisoft explique sur son site officiel que. La mauvaise nouvelle est que cette première série de tests ne sera destinée qu'aux résidents des États-Unis et du Canada. Pas de panique néanmoins, le studio assure, et ce, à plusieurs reprises, que d'autres tests auront lieu dans la foulée, ce qui veut dire que les Européens pourront, eux aussi,Cependant, il faut noter quene sont pas ouverts à tous les joueurs. Il faut s'inscrire sur le site officiel ( à cette adresse ), choisir sa plateforme et avoir la chance d'être tiré au sort, ce qui ne vous garantit aucunement un accès. Sachez tout de même qu'en règle générale, quand il s'agit de tester ses jeux, Ubisoft a la main assez lourde lors de la distribution des accès et se montre donc relativement généreux. Avec un peu de chance, vous devriez donc avoir accès à ces tests.ne possède aucune date de sortie et arrivera sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.L'article sera mis à jour dès lors que des dates pour les tests en France seront connues.