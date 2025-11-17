Non, un Splinter Cell annulé n'est pas à l'origine de XDefiant, assure l'ex-producteur

Une rumeur persistante affirmait que XDefiant avait remplacé un Splinter Cell annulé chez Ubisoft. Mark Rubin, ancien producteur exécutif du shooter, dément catégoriquement cette version et clarifie enfin l'origine du projet.
Depuis la fermeture de XDefiant
l'été dernier, de nombreuses interrogations entourent la genèse du jeu. Plusieurs rapports, dont celui de Bloomberg
, laissaient entendre qu'un projet Splinter Cell abandonné aurait servi de base au FPS free-to-play
. Une affirmation qui a rapidement enflammé les communautés, déjà attachées à la licence culte d'Ubisoft qui a annoncé un remake il y a quelques années. Mark Rubin, producteur exécutif du shooter, apporte aujourd'hui une mise au point importante qui nuance largement la rumeur.
Mark Rubin réfute tout lien direct entre Splinter Cell et XDefiant
Dans son message sur Twitter
(maintenant X), Mark Rubin revient sur les conditions de son arrivée au sein du studio Ubisoft San Francisco. Il affirme qu'à son arrivée, l'équipe travaillait déjà depuis un an sur un projet ambitieux, mais qui « peinait à trouver le fun
». Selon lui, ce jeu n'était absolument pas un Splinter Cell
.
L'ex-producteur explique avoir mis fin à ce premier projet, puis laissé la liberté aux développeurs de proposer de nouvelles idées. Le studio aurait alors choisi l'orientation d'un shooter en arène, rapidement jugée plus prometteuse
. Mark Rubin insiste :
À aucun moment, lorsque je travaillais chez Ubisoft, l'équipe de San Francisco n'a travaillé sur Splinter Cell, et ce projet n'a pas été annulé pour faire place à XDefiant.
Sans nier l'existence potentielle d'une réflexion antérieure autour de Splinter Cell, il précise que cela ne concernait pas son mandat. Pour lui, la rumeur vient surtout d'une confusion entre plusieurs projets internes, doublée d'une interprétation mal comprise du rapport de Bloomberg
.
D'où vient alors la rumeur autour du Splinter Cell annulé ?
Le bruit de couloir trouve principalement son origine dans une enquête de Bloomberg affirmant qu'en 2017, Ubisoft avait réellement commencé un nouveau Splinter Cell
. Ce projet, mené par d'anciens développeurs de Telltale Games, aurait progressivement été poussé vers un modèle live-service. Une direction difficile à appliquer à la licence, qui aurait fini par condamner l'initiative.
Selon le rapport, l'échec de ce prototype aurait contribué à l'évolution du studio vers un FPS multijoueur, d'où l'association rapide entre les deux projets. Mark Rubin, arrivé en 2019, n'a cependant jamais travaillé sur cette version de Splinter Cell
. Cela explique en partie l'écart entre l'enquête journalistique et son propre témoignage.
Une confusion amplifiée par le contexte Ubisoft
Entre les nombreuses annulations internes, les changements de direction et la montée en puissance du live-service dans les années 2010, Ubisoft a traversé une période où plusieurs projets ont été réorientés ou stoppés. Ce climat a alimenté l'idée que XDefiant aurait pris la place d'une autre licence plus prestigieuse
.
Pour autant, Mark Rubin rappelle que son équipe a bénéficié d'une grande liberté créative. Il évoque simplement un regret concernant l'impossibilité d'utiliser un moteur externe, mais reconnaît qu'Ubisoft encourageait les initiatives internes plutôt que le recyclage de projets existants.
Aujourd'hui, si Splinter Cell fait toujours partie du paysage d'Ubisoft grâce au remake du premier épisode
, aucune connexion directe n'a jamais existé entre ce développement et XDefiant. Les deux trajectoires se croisent seulement dans la mémoire collective, nourries par une décennie de changements rapides et de projets avortés.
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