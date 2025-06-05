Après l'échec XDefiant, son producteur quitte le monde du jeu vidéo

Annoncé comme un sérieux concurrent dans l'univers du FPS compétitif, XDefiant avait tout pour séduire à son lancement en mai 2024. Pourtant, moins d'un an après sa sortie, Ubisoft a définitivement fermé les serveurs, faute de joueurs suffisants. Cette annonce brutale entraîne également le départ de l'un des grands noms derrière le projet : Mark Rubin.

XDefiant : l'ascension fulgurante suivie d'une chute précipitée

Mark Rubin quitte l'industrie après 20 ans de carrière

J'ai décidé de quitter l'industrie pour passer plus de temps avec ma famille. Malheureusement, vous n'entendrez plus parler de moi à propos d'un nouveau jeu.



Je reste passionné par le monde du FPS et j'espère sincèrement que quelqu'un reprendra le flambeau que j'ai essayé de porter : faire des jeux qui respectent les joueurs et prennent en compte leur avis.

Un hommage à l'équipe derrière XDefiant

It's a sad day for fans of XDefiant and for all of the passionate devs that worked so hard on this game. I want to thank everyone who played it and everyone who promoted it whether you were a big content creator or just a fan. Every voice mattered.

In fact, I would say something… — Mark Rubin (@PixelsofMark) June 4, 2025

Malgré un lancement prometteur et des premiers retours très positifs,. La baisse rapide du nombre de joueurs aura donc finalement eu raison du jeu. Ubisoft, confronté à une base de joueurs quasi inexistante dans les mois qui ont suivi, en dépit des mises à jour, a finalement décidé de mettre un terme à cette aventure, fermant définitivement les serveurs et dispersant les équipes impliquées dans le projet.À la suite de la fermeture des serveurs en ce début de mois de juin,, figure emblématique du développement de FPS et donc de XDefiant, annonce dans un long message publié sur ses réseaux sociauxMark Rubin, ex-producteur exécutif d'Activision (notamment pour Call of Duty) et d'Ubisoft, quitte donc le monde du jeu vidéo après deux décennies de carrière remarquée.Dans son message, Rubin a tenu à saluer le travail de son équipe : « Je tiens vraiment à saluer tous les développeurs qui ont travaillé sur XDefiant. Vous avez réussi à créer un jeu vraiment fun malgré toutes les difficultés. Nos cartes étaient, selon moi, parmi les meilleures jamais conçues pour un shooter arcade. Bravo à tous pour ce que vous avez accompli. »Il regrette cependant que l'équipe n'ait pas réussi à maintenir le jeu à flot plus longtemps, malgré l'engagement et les efforts constants des développeurs. Notamment à cause d'un moteur qui n'était pas adapté à la vision de l'équipe et leur ambition, mais aussi au netcode qui handicapait énormément les joueurs n'ayant pas une connexion stable.Malgré l'espoir d'Ubisoft, qui rassurait encore les joueurs en septembre, XDefiant est bel et bien mort, et n'aura survécu qu'un an, dans une industrie de plus en plus cruelle.