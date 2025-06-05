Après l'échec XDefiant, son producteur quitte le monde du jeu vidéo

XDefiant Codes (Octobre 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur XDefiant, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
J'ai décidé de quitter l'industrie pour passer plus de temps avec ma famille. Malheureusement, vous n'entendrez plus parler de moi à propos d'un nouveau jeu.Mark Rubin, ex-producteur exécutif d'Activision (notamment pour Call of Duty) et d'Ubisoft, quitte donc le monde du jeu vidéo après deux décennies de carrière remarquée.
Je reste passionné par le monde du FPS et j'espère sincèrement que quelqu'un reprendra le flambeau que j'ai essayé de porter : faire des jeux qui respectent les joueurs et prennent en compte leur avis.
Il regrette cependant que l'équipe n'ait pas réussi à maintenir le jeu à flot plus longtemps, malgré l'engagement et les efforts constants des développeurs. Notamment à cause d'un moteur qui n'était pas adapté à la vision de l'équipe et leur ambition, mais aussi au netcode qui handicapait énormément les joueurs n'ayant pas une connexion stable.
It's a sad day for fans of XDefiant and for all of the passionate devs that worked so hard on this game. I want to thank everyone who played it and everyone who promoted it whether you were a big content creator or just a fan. Every voice mattered.— Mark Rubin (@PixelsofMark) June 4, 2025
In fact, I would say something…
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