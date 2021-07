XDefiant sera cross-play dès sa sortie

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Ubisoft vient de dévoiler son nouveau FPS free-to-play,, qui promet une expérience multijoueur extrême. Suite à son officialisation, plusieurs informations majeures ont été partagées par le biais d'un communiqué de presse, qui explique, par exemple, que plusieurs modes de jeu seront disponibles, pour celles et ceux souhaitant autre chose qu'un match à mort par équipe. Ainsi, nous aurons la possibilité de jouer à un mode Escort ou Demoliton, pour ne citer qu'eux.Cependant, l'information qui aura retenu le plus notre attention est que. Une fonctionnalité qui devrait permettre à de nombreux joueurs de tenter l'expérience dans les premiers jours, en plongeant sur le champ de bataille avec leurs amis, qu'ils soient sur PC ou consoles. Activer le cross-play augmente les chances de séduire les joueurs et Ubisoft semble l'avoir compris.En outre, les Défiants, des personnages iconiques de la licence Tom Clancy (The Division, Ghost Recon et Splinter Cell notamment) et qui composent les factions,, comme l'a expliqué Ubisoft. Il se pourrait même que nous accueillions des personnages d'autres licences du studio, comme Watch Dogs ou Assassin's Creed.ne possède malheureusement aucune date de sortie, mais il arrivera en free-to-play sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà vous inscrire aux tests