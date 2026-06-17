WoW : Val et Naigtal, comment débloquer ces zones ?

Retrouvez des indications pour déverrouiller le portail menant aux zones de Val et Naigtal, introduites avec la mise à jour 12.0.7 de WoW Midnight.

La mise à jour 12.0.7 de WoW Midnight est sortie le 17 juin 2026, et permet notamment aux joueurs de se mesurer au boss unique de la Chute-des-Spores, Embourbe-pourri. L'autre grande nouveauté est l'ajout de deux zones supplémentaires, Naigtal, un monde fongique, et le Val, un territoire glacé. Pour que vous puissiez y accéder aisément, nous vous expliquons comment débloquer Val et Naigtal ci-dessous.

Comment aller dans les zones de Naigtal et du Val sur WoW Midnight ?

Depuis le déploiement de Révélations, le patch 12.0.7 de WoW Midnight, tous les joueurs ont la possibilité de se rendre dans deux nouvelles zones, Val et Naigtal. Elles ne seront toutefois jamais disponibles en même temps : chaque semaine, la zone accessible change, et l'alternance a débuté avec Naigtal le 17 juin. Pour vous y aller, vous devez d'abord accomplir une courte suite de quêtes. Cette série commence avec le PNJ Faillelame Maella, localisée à Lune-d'Argent, à côté de ceux relatifs aux activités des sites rituels et des assauts du Vide.

Maella vous remettra deux quêtes :

Vous n'aurez besoin que de quelques minutes pour les terminer, d'autant que vous n'aurez pas à vous éloigner de la capitale. Une fois cette première étape accomplie, il vous suffira d'accepter « To the Voidstorm and beyond », toujours auprès de Maella. Cette ultime quête vous mènera dans la zone de la Tempête du Vide, pour y retrouver Maella, située près d'un portail localisé légèrement en retrait dans la ville principale. Il ne vous restera alors qu'à continuer en cliquant sur l'orbe devant le portail, puis de le franchir.

Il vous sera demandé de choisir le niveau de monde dans lequel vous souhaitez évoluer, normal ou héroïque. Optez pour la difficulté qui vous convient le plus, et partez sans tarder explorer les nouvelles zones de WoW Midnight, Naigtal et le Val.