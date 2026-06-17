WoW : Une surprise liée aux jets bonus vous attend dans le raid de la Chute-des-Spores

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 17 juin 2026 à 17h43
Le raid de la Chute-des-Spores est arrivé sur WoW Midnight avec la mise à jour 12.0.7, et réserve quelques nouveautés inattendues.
WoW : Une surprise liée aux jets bonus vous attend dans le raid de la Chute-des-Spores

La mise à jour 12.0.7 de WoW Midnight est sortie le 17 juin 2026, et a ouvert les portes du raid de la Chute-des-Spores, qui abrite le boss Embourbe-Pourri (Rotmire). Pour la première fois, cette instance peut être parcourue avec un groupe compris entre 15 et 25 joueurs en difficulté mythique, mais d'autres surprises vous y attendent pour égayer cette fin de saison. 

Plusieurs jets bonus peuvent être utilisés dans la Chute-des-Spores au cours d'une même semaine

À la surprise générale, les joueurs de WoW Midnight ont constaté un changement intéressant concernant l'utilisation de jets bonus dans le raid de la Chute-des-Spores. Dès sa sortie, le 17 juin 2026, il a en effet été remarqué qu'il était possible de faire appel plusieurs fois à une breloque, et ce au cours de la même période de lockout. Le système de verrouillage de la Chute-des-Spores semble fonctionner différemment que celui des autres instances, et se rapprocherait ainsi de celui du mode héroïque. 

embourbe-pourri-boss

Concrètement, vous pouvez vous mesurer à Embourbe-Pourri plusieurs fois dans la semaine, pour vous entraîner ou aider vos amis, et utiliser à chaque élimination un jet bonus. N'oubliez d'ailleurs pas d'accepter la quête demandant de vaincre ce boss, à prendre à côté du portail menant vers Harandar à Lune-d'Argent : vous obtiendrez une breloque supplémentaire. 

Catalysez l'équipement de la Chute-des-Spores pour faire grimper votre iLvl

L'équipement obtenu dans le raid de la Chute-des-Spores peut être transformé via le Catalyseur en une pièce propre à votre classe. Cela permet d'augmenter le niveau d'objet de quelques pièces d'armure de 9, en passant d'un iLvl de 289 à un iLvl de 298 (en mythique). Notez que l'équipement de cette instance est déjà amélioré au maximum.

catalyser-equipement-sporefall

Vous avez donc tout intérêt à vous rendre à Harandar pour compléter le raid, utiliser des breloques, et optimiser au mieux votre personnage pour terminer la saison en beauté. La Chute-des-Spores n'est pas un raid particulièrement difficile, alors ne tardez pas à vous y aventurer et relever le dernier défi de la saison 1 de WoW Midnight.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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