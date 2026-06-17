WoW : Une surprise liée aux jets bonus vous attend dans le raid de la Chute-des-Spores

Le raid de la Chute-des-Spores est arrivé sur WoW Midnight avec la mise à jour 12.0.7, et réserve quelques nouveautés inattendues.

La mise à jour 12.0.7 de WoW Midnight est sortie le 17 juin 2026, et a ouvert les portes du raid de la Chute-des-Spores, qui abrite le boss Embourbe-Pourri (Rotmire). Pour la première fois, cette instance peut être parcourue avec un groupe compris entre 15 et 25 joueurs en difficulté mythique, mais d'autres surprises vous y attendent pour égayer cette fin de saison.

Plusieurs jets bonus peuvent être utilisés dans la Chute-des-Spores au cours d'une même semaine

À la surprise générale, les joueurs de WoW Midnight ont constaté un changement intéressant concernant l'utilisation de jets bonus dans le raid de la Chute-des-Spores. Dès sa sortie, le 17 juin 2026, il a en effet été remarqué qu'il était possible de faire appel plusieurs fois à une breloque, et ce au cours de la même période de lockout. Le système de verrouillage de la Chute-des-Spores semble fonctionner différemment que celui des autres instances, et se rapprocherait ainsi de celui du mode héroïque.

Concrètement, vous pouvez vous mesurer à Embourbe-Pourri plusieurs fois dans la semaine, pour vous entraîner ou aider vos amis, et utiliser à chaque élimination un jet bonus. N'oubliez d'ailleurs pas d'accepter la quête demandant de vaincre ce boss, à prendre à côté du portail menant vers Harandar à Lune-d'Argent : vous obtiendrez une breloque supplémentaire.

Catalysez l'équipement de la Chute-des-Spores pour faire grimper votre iLvl

L'équipement obtenu dans le raid de la Chute-des-Spores peut être transformé via le Catalyseur en une pièce propre à votre classe. Cela permet d'augmenter le niveau d'objet de quelques pièces d'armure de 9, en passant d'un iLvl de 289 à un iLvl de 298 (en mythique). Notez que l'équipement de cette instance est déjà amélioré au maximum.

Vous avez donc tout intérêt à vous rendre à Harandar pour compléter le raid, utiliser des breloques, et optimiser au mieux votre personnage pour terminer la saison en beauté. La Chute-des-Spores n'est pas un raid particulièrement difficile, alors ne tardez pas à vous y aventurer et relever le dernier défi de la saison 1 de WoW Midnight.