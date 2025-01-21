WoW : Une quête du patch 11.1 offre un premier aperçu de la fonctionnalité Housing

Les joueurs de WoW pourront se ressourcer chez eux grâce à un logement particulier à partir du patch 11.1.
Depuis la diffusion du Warcraft Direct en novembre 2024, les joueurs de WoW
savent qu'une fonctionnalité très attendue fera son entrée avec Midnight
. Il s'agit du Housing, c'est-à-dire la possibilité de posséder votre logement personnel en Azeroth, et un avant-goût vous sera offert sur The War Within, avec le déploiement du patch 11.1 et de Terremine, la capitale des Gobelins.
Une suite personnelle sera disponible à Terremine
À la suite du lancement du PTR du patch 11.1 de WoW
, des joueurs ont fait une découverte quelque peu surprenante. En effet, en terminant une quête secondaire, il sera possible de disposer de votre propre appartement sur The War Within
, un clin d'œil évident à la fonctionnalité Housing qui sera d'actualité avec la prochaine extension sur MMORPG, Midnight. Le logement sera accessible à Terremine, après avoir trouvé un prospectus égaré dans la capitale. Vous finirez par atterrir au complexe d'appartements de Barrelbottoms en suivant les instructions, où vous rencontrerez le propriétaire Moz ainsi qu'une locataire, Mama Keara.
Cette dernière vous demandera de l'aider en réglant leur compte aux motards qui sèment le chaos dans le quartier, sans pour autant avertir le cupide Moz de cette mission.
Au final, vous découvrirez que Moz agit tel un mafieux, et qu'il est à l'origine des kidnappings de locataires, stratagème malveillant pour les inciter à payer pour sa protection. Il ne vous restera qu'à l'affronter pour récupérer l'acte de propriété des appartements afin de le remettre à Mama Keara. Elle deviendra la gérante des lieux, et vous accordera une suite gratuitement.Cet espace personnel ne pourra vraisemblablement pas être modifié, mais la pièce comprendra un aubergiste unique, ce qui vous permettra d'en faire votre foyer.
L'appartement de Terremine n'offre ainsi qu'un petit aperçu de Midnight, et nous pouvons nous attendre à un système bien plus développé sur la prochaine extension. Pour en savoir plus, il faudra patienter encore quelques mois, car le Housing n'arrivera qu'au cours de l'hiver 2025-2026 sur WoW
.
commentaire (0)