WoW : Une fonctionnalité attendue sera disponible sur Midnight

À la surprise générale, Blizzard a annoncé l'arrivée d'une fonctionnalité très demandée sur WoW Midnight.
Blizzard célébrait les 30 ans de l'univers Warcraft à travers une diffusion Warcraft Direct le 13 novembre 2024, dans laquelle le développeur a dévoilé des mises à jour de taille concernant plusieurs de ses titres. Une annonce surprise à la fin du programme avait été teasée, et nous savons à présent qu'elle concerne WoW
Midnight, le second volet de la saga de l'Âme-Monde.
La fonctionnalité « Housing » va débarquer sur WoW Midnight
La diffusion Warcraft Direct célébrant les 30 ans de Warcraft a suscité de l'émotion chez les joueurs de WoW, qui découvriront bientôt de nombreuses mises à jour sur l'ensemble des titres du MMORPG. Le contenu de la seconde saison de The War Within a été présenté
, si bien que nous savons maintenant qu'elle mettra le monde des Gobelins au cœur de vos aventures, notamment grâce à l'ajout d'une nouvelle capitale, Undermine(d). Or, le développeur a aussi commencé à évoquer Midnight
, la prochaine extension de WoW, en teasant une fonctionnalité à venir, le Housing.
Blizzard a en effet confirmé en image que les joueurs pourront bénéficier de leur propre logement avec Midnight
. Bien que la vidéo soit avare en détails, le personnage se relaxant près d'un feu ainsi que le plan sur une tasse comportant l'inscription « Home Sweet Home » permet sans aucun doute de valider cette hypothèse.
Pour l'instant, nous ne savons pas à quel point il sera possible de personnaliser la maison, mais il paraît probable que nous puissions au moins la décorer avec divers trophées. Cette fonctionnalité semble être l'une des nouveautés phares de l'extension, c'est pourquoi nous pouvons imaginer qu'elle offrira plusieurs options notables. Blizzard est ainsi prêt à répondre à un défi technique de taille, et à satisfaire une demande populaire chez les joueurs depuis plusieurs années.
Selon la roadmap de 2025, Midnight sera accessible d'ici la fin de l'été 2025
, et cette première révélation pourrait laisser penser que l'extension sera axée sur des lieux proches de ceux que vous considérez comme votre foyer. Un retour en Azeroth est alors une éventualité, bien que nous n'ayons aucune certitude à ce jour.
Il faudra donc faire preuve de patience pour en apprendre davantage, ce qui ne devrait pas être difficile étant donné que plusieurs mises à jour conséquentes sont prévues pour The War Within. Deux saisons supplémentaires sont au programme de l'extension en cours, de quoi s'occuper en attendant Midnight
.
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