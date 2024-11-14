WoW : Une fonctionnalité attendue sera disponible sur Midnight

Pour l'instant, nous ne savons pas à quel point il sera possible de personnaliser la maison, mais il paraît probable que nous puissions au moins la décorer avec divers trophées. Cette fonctionnalité semble être l'une des nouveautés phares de l'extension, c'est pourquoi nous pouvons imaginer qu'elle offrira plusieurs options notables. Blizzard est ainsi prêt à répondre à un défi technique de taille, et à satisfaire une demande populaire chez les joueurs depuis plusieurs années.Selon la roadmap de 2025,, et cette première révélation pourrait laisser penser que l'extension sera axée sur des lieux proches de ceux que vous considérez comme votre foyer. Un retour en Azeroth est alors une éventualité, bien que nous n'ayons aucune certitude à ce jour.Il faudra donc faire preuve de patience pour en apprendre davantage, ce qui ne devrait pas être difficile étant donné que plusieurs mises à jour conséquentes sont prévues pour The War Within. Deux saisons supplémentaires sont au programme de l'extension en cours, de quoi s'occuper en attendant