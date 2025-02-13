WoW : Un suivi des buffs pourrait arriver avec le patch 11.1 pour contrer certains addons

WeakAura permet d'afficher une multitude d'informations sur WoW, de telle façon que de nombreux joueurs en sont devenus dépendants. Pour y remédier, Blizzard améliore régulièrement les fonctionnalités d'interface, et selon des données dataminées et partagées par l'intermédiaire du site Wowhead, le patch 11.1 réserverait peut-être quelques nouveautés en la matière.





Sur le PTR,laissent entendre qu'un(CooldownViewerConstantsDocumentation et CooldownViewerDocumentation). Les recherches approfondies ont permis de découvrir qu'ils étaient liés à d'autres catégories, comme spellID, linkedSpellIDs, TrackedBuff ou encore TrackedBar.Si vous êtes familier avec cet aspect du jeu, vous penserez sans doute à des indicateurs proches de ce qu'OmniCD a à offrir, qui vous aident à connaître par exemple les délais de récupération des sorts défensifs de vos alliés, puisque le jeu vous en indiquerait de lui-même une multitude.Cette hypothèse est du moins celle formulée et imagée par Wowhead, mais nous n'avons aucune certitude à ce sujet pour le moment.