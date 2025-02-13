WoW : Un suivi des buffs pourrait arriver avec le patch 11.1 pour contrer certains addons

Blizzard pourrait implanter de nouvelles fonctionnalités en lien avec l'interface avec le patch 11.1 de WoW The War Within.
Cela fait longtemps que Blizzard a manifesté de sa volonté de lutter contre l'habitude des joueurs de faire appel à WeakAuras sur WoW
. En effet, le développeur estime que cela crée un déséquilibre entre ceux qui font appel à cet addon et ceux qui ne le font pas, tant les informations que peut apporter WeakAuras sont précieuses et facilitent le déroulement de certains combats. À l'approche du déploiement du patch 11.1, des fichiers dataminés laissent penser que Blizzard serait en train de concevoir une alternative pour se passer de quelques addons.
De nouvelles fonctionnalités pour l'interface pourraient être disponibles avec le patch 11.1 de WoW
WeakAura permet d'afficher une multitude d'informations sur WoW, de telle façon que de nombreux joueurs en sont devenus dépendants. Pour y remédier, Blizzard améliore régulièrement les fonctionnalités d'interface, et selon des données dataminées et partagées par l'intermédiaire du site Wowhead, le patch 11.1 réserverait peut-être quelques nouveautés en la matière.
Sur le PTR, deux fichiers
laissent entendre qu'un suivi des buffs similaire à celui de WeakAuras pourrait voir le jour (CooldownViewerConstantsDocumentation et CooldownViewerDocumentation)
. Les recherches approfondies ont permis de découvrir qu'ils étaient liés à d'autres catégories, comme spellID, linkedSpellIDs, TrackedBuff
ou encore TrackedBar
.
Si vous êtes familier avec cet aspect du jeu, vous penserez sans doute à des indicateurs proches de ce qu'OmniCD a à offrir, qui vous aident à connaître par exemple les délais de récupération des sorts défensifs de vos alliés. Vous pourriez ainsi obtenir des informations nécessaires en raid sans passer par un addon
, puisque le jeu vous en indiquerait de lui-même une multitude.
Cette hypothèse est du moins celle formulée et imagée par Wowhead, mais nous n'avons aucune certitude à ce sujet pour le moment.
Ces fichiers n'ont été ajoutés que récemment, c'est pourquoi nous ne pouvons être sûrs qu'ils sont bel et bien liés à des nouveautés du patch 11.1. La mise à jour de Terremine sortira le 26 février 2025 en France, et pour en savoir plus, retrouvez notre article présentant le calendrier de sortie du raid et de la saison 2
.
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