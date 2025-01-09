WoW : Un PNJ rendant hommage à Ibelin a été dataminé

Un nouvel hommage adressé au défunt Mats 'Ibelin" Steen pourrait être rendu à travers la création d'un PNJ sur WoW The War Within.
Depuis que le PTR de la saison 2 de WoW
The War Within est disponible, comme d'habitude, les dataminages vont bon train. Cette fois, les joueurs auraient découvert dans les fichiers du jeu qu'un nouveau PNJ pourrait faire son entrée, et il s'agit de Lord Ibelin Redmoore, l'humain incarné par Mats Steen, sujet du film documentaire « La vie remarquable d'un gamer » paru sur la plateforme Netflix.
Ibelin pourrait devenir un PNJ à part entière sur WoW The War Within
Comme l'avait suggéré Blizzard en novembre 2024 à travers le Warcraft Direct, le joueur décédé Mats Steen dont la biographie est relatée à travers « La vie remarquable d'un game » sur Netflix pourrait recevoir un hommage sur WoW.
Mats Steen était l'un des membres de la guilde RP, ayant nommé son personnage Ibelin, mais étant malheureusement victime d'une myopathie de Duchenne, une maladie dégénérative ayant entraîné son décès à l'âge de 25 ans.
Des données dataminées sur le PTR de la saison 2 (patch 11.1) de The War Within ont permis de découvrir un modèle d'un nouveau PNJ répondant au nom de Lord Ibelin Redmoore
, ce qui constituerait un nouvel hommage à Mats Steen, après celui du mémorial de la Forêt d'Elwynn, non loin des camps de murlocs. Il porterait cette fois le titre de détective, faisant ainsi écho à sa carrière virtuelle.
Pour le moment, aucune information relative à la localisation de ce PNJ n'a été trouvée, mais certains imaginent qu'il pourrait se promener à Hurlevent ou suivre le trajet qu'il parcourait chaque jour, entre la capitale des Humains, les Carmines et la Marche de l'ouest.
Nous ne savons pas non plus avec certitude si le PNJ Ibelin fera son entrée dès le patch 11.1 de WoW The War Within
, mais quoi qu'il en soit, il ne serait pas le premier joueur à recevoir un tel hommage. "Reckful", le voleur du célèbre streamer Byron Bernstein ayant mis fin à ses jours, s'était aussi vu attribuer un PNJ à son nom à Hurlevent, l'humaine du même nom, maître des voleurs.
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