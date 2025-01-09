WoW : Un PNJ rendant hommage à Ibelin a été dataminé

WoW : La monture de L'ura mythique, les Cendres de Belo'ren, est retirée à certains joueurs

En août 2026, juste après le déploiement du patch 12.1 de WoW Midnight, des joueurs ont eu la mauvaise surprise de se voir retirer la fameuse monture de L'ura mythique, les Cendres de Belo'ren.