WoW The War Within : Le Turbo boost de la saison 3 est disponible, les détails

Le Turbo boost est de retour sur les serveurs de WoW The War Within depuis le 22 octobre 2025. Découvrez les récompenses disponibles avec la maintenance hebdomadaire.
À l'approche de la sortie de WoW
Midnight, mais avant cela, du déploiement de la mise à jour 11.2.7 marquant l'accès anticipé au Logis, Blizzard accélère le rythme de la saison 3. Depuis la maintenance hebdomadaire du 22 octobre 2025, le Turbo boost
est entré en vigueur.
Quels changements amène le Turbo boost sur WoW ?
Avec la réinitialisation du mercredi 22 octobre, tous les joueurs de WoW The War Within
peuvent profiter des avantages offerts par le Turbo boost.
Concrètement, il devient plus facile de bien équiper vos personnages, car le taux d'obtention de pièces en Mythique+, ainsi que par l'intermédiaire du raid de la Manaforge Oméga, pour votre bataillon a été augmenté « considérablement »
.
Par ailleurs, la limite d'écus a été supprimée,
et les pierres de vaillance
sont à présent, pour le plus grand bonheur de la plupart d'entre vous, liées au bataillon
, et ce jusqu'à la fin de la saison. Les Jeton énigmatique du cartel
font également leur retour, vous octroyant la possibilité de récupérer des bijoux. Vous obtiendrez 3 jetons en éliminant 4 boss de raid en mode normal ou plus, ou en complétant 4 donjons en mode Mythique grâce à une quête unique. En plus de cela, une quête hebdomadaire vous en accordera un de plus. Notez que les échanges se font auprès des négociants So'kir et So'tho à Dornogal. Toutes les armes, bijoux et objets seront vendus au prix de 3 jetons énigmatiques du cartel.
Enfin, il est désormais possible d'alimenter le catalyseur en remportant des échardes du Vide éthériennes
dans les donjons en mode Mythique+, dans la manaforge Oméga, au sein des Gouffres ou en PvP coté. Le Turbo boost
devrait ainsi vous aider à bien préparer vos personnages secondaires au prépatch de Midnight, et à rattraper aisément votre retard.
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