WoW The War Within : Le Turbo boost de la saison 3 est disponible, les détails



le 22 octobre 2025 à 14h51 Publié par Amandine Paccou le 22 octobre 2025 à 14h51

Le Turbo boost est de retour sur les serveurs de WoW The War Within depuis le 22 octobre 2025. Découvrez les récompenses disponibles avec la maintenance hebdomadaire.